油金背離的一年！黃金今年漲25%十年最佳 油價重摔20%

新冠肺炎疫情起伏不定，加上美元欲振乏力，黃金全年漲幅邁向 25%，有望交出 10 年來最佳成績，白銀更累計大漲近 50%。油市則是完全相反的光景，由於疫情嚴重打擊需求，油價全年跌幅預料逼近 20%。

截至周四 (31 日) 亞洲午盤，現貨金價小漲 0.2% 至每盎司 1897.67 美元，12 月共漲 6.8%，全年漲幅約 25%，可望寫下 2010 年至今最佳報酬。弱勢美元是金價一大支撐，彭博美元現貨指數季線預料第三度收黑。

金價歷年表現。來源: Bloomberg

白銀、白金和鈀金也表現不俗，今年來至 31 日盤中分別上漲 49%、11% 和 20%，這將是鈀金連續五年收紅。

投資人在疫情期間尋求避險，加上聯準會 (Fed) 和美國政府積極刺激經濟打壓美元，金價曾在今年 8 月觸及新高，黃金 ETF 持倉也在 10 月攀抵空前新高，直到疫苗問世才下滑。

投銀對金價前景看法不一。摩根士丹利預測，如果經濟活動恢復、美債殖利率曲線趨於陡峭，2021 年金價恐怕難以繼續上漲。但滙豐 (HSBC) 認為，雖然疫情進展讓黃金漲勢趨緩，但在大規模貨幣和財政刺激的支持下，黃金表現依然可期，尤其拜登政府可望推出更多疫情援助措施。

需求低迷 原油今年來跌 2 成

油價和金價完全相反，雖然西德州原油和布蘭特原油雙雙自 4 月的 10 年低點翻漲逾一倍，並把負油價拋諸腦後，今年來仍累計下跌 20%。

如果沒有疲軟的美元支撐油價，全年跌幅恐怕更可觀。Axi 全球市場首席略施 Stephen Innes 說：「油市交易在年底顯得平靜，但還有疲軟的美元提供支撐。」

周四亞洲午盤，西德州原油下跌 0.2% 至每桶 48.29 美元，布蘭特原油下跌 0.5% 至 51.38 美元。

短期內，英國變種病毒、以及疫情帶來的更多封鎖，預料會繼續打壓原油需求。供應方面，石油輸出國組織及盟國 (OPEC+) 將在 1 月 4 日開會，預料會將日產量提高 50 萬桶。

根據油田服務商 Baker Hughes，美國鑽油井數量本周增加 3 座，達到 267 座，是 2005 年頁岩油榮景開展以來最低水準，顯示 2020 年對美國頁岩油業者是格外艱辛的一年。

(本文不開放合作媒體轉載)