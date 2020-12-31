缺料+台幣升值壓力 廣達開第一槍擬調漲代工費

受惠遠距商機、宅經濟發酵，筆電、平板需求暴增，組裝代工廠急出貨，但卡在面板、IC 等零組件供應持續吃緊，加上航運貨運價格調漲、新台幣升值等因素影響，市場傳，代工大廠廣達 (2382-TW) 擬反映成本增加，率先開第一槍調漲代工費用。

代工廠今年上半年受疫情衝擊，筆電、平板需求急凍，下半年在遠距商機發酵下，客戶需求回溫、追單強勁，筆電廠迎來近八年最旺一年，廣達全年筆電出貨將達 6000 萬台，仁寶 (2324-TW) 也預期優於去年，上看 4600 萬台，緯創 (3231-TW) 則看好全年出貨上看 2000 萬台。

業者指出，全年筆電出貨可望創下高峰，但受限零組件吃緊，海空貨運價格上漲，需自行吸收零組件運輸價格，雖然成品運費多數由客戶承擔，但近期美元走弱、新台幣強升，讓營運面臨龐大壓力。

市場近期傳出，零組件、運費和新台幣等三因素影響下，廣達已開始考慮調整代工費用，其他業者則回應，仍在觀望中。

因應筆電市場強勁需求，市場認為，代工廠明年農曆春節加班生產需求將較往年增加，加上疫情、防疫隔離措施，廣達等代工廠也將計畫鼓勵員工留守工廠趕工出貨。