開放銀行第二階段上線 6銀行可透過集保APP查詢金融資訊

開放銀行進入第二階段，開放銀行可與 TSP(第三方服務提供) 介接，消費者可從 TSP 業者的 APP 查詢多家金融帳戶資料，首批分別由集保公司 APP 與華銀等 6 家業者介接；另外，遠傳電信 APP 則與遠銀介接。

「開放銀行」(Open banking) 第一階段在去 (2019) 年 9 月底開放「公開資料查詢」，近日預計邁入第二階段也就是「消費者資訊查詢」，金管會今 (31) 日宣布，同意銀行可與 TSP 業者互相介接，消費者可透過 TSP 業者 APP 查詢存款餘額、交易明細等交易資料，捨去逐一登入各家銀行網銀程序，掌握全部金融帳戶資料。

其中，第一組 TSP 由集保公司與華銀、元大、中信、兆豐、一銀、國泰世華等 6 家銀行合作，這 6 家銀行存戶可透過「集保 e 存摺」APP 查詢台外幣存款餘額與交易明細。

第二組則由遠傳電信與關係企業遠銀合作，遠傳電信用戶可透過 APP 查詢遠銀存戶的台外幣存款餘額、信用卡帳單與交易明細等資料。

中信銀表示，與集保公司的「集保 e 存摺」APP 介接開放銀行查詢服務，預計明（2021）年上半年上線，中信銀客戶可透過「集保 e 存摺」APP 申請連結銀行資料，完成身分確認與認證授權後，即可直接查詢中國信託綜合證券在中信銀行的交割存款帳戶餘額與明細，解決投資人時常需同步確認交割帳戶相關資訊需求。

華南銀行表示，華銀客戶可透過「集保 e 存摺」APP 上的資產一站式整合服務掌握資產配置與利用，未來也將在具備資訊安全的前提下漸進式開放，提供客戶更便利的金融服務。

元大銀行則表示，希望在開放銀行第二階段上線導入後，能有更多元化的市場趨勢，創造不同場景生態，未來也將依循主管機關的腳步，快速開放、積極參與，共同打造開放金融服務。