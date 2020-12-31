女股神：五大創新型平台將改變全球金融市場

人稱「女股神」的伍德 (Cathie Wood) 旗下旗艦基金「方舟創新 ETF」(ARK Innovation ETF) 發布研究指出，全球經濟進入了劇烈變化的時期，五個創新型平台將改變金融市場，包括 DNA 定序、機器人、儲能技術、人工智能及區塊鏈技術，強調做「顛覆性創新」的朋友，不僅會決定投資組合的成敗，也會影響公司及國家的前景。

ARK 研究指出，DNA 定序、機器人、儲能技術、人工智能及區塊鏈技術五大創新型平台，涉及基因療法、3D 列印、雲計算、大數據分析、加密貨幣等 14 項技術。重要的是，它們跨越了各個經濟部門，給短期、孤立和高度專業化的研究工作帶來了難題。

ARK 表示，面臨去中介化風險的孤立行業，包括能源、工業、非必需消費品、通信服務、醫療保健和金融服務。隨着自動化交通的發展，汽車、火車、航空很可能被機器人、儲能及人工智能的聚合體所取代。而這個聚合體也會瓦解交通運輸的成本結構。

此外，傳統的醫療保健部門將被下一代的 DNA 定序、人工智能及基因療法形成的聚合體取代，該聚合體將大大刺激投資回報 (ROI) 的增長，再創上世紀八九十年代的醫療保健黃金時代。

同時，由於應用程序接口 (API)、社交平台和區塊鏈技術聚合，實現商業市場和消費市場的融合指日可待，使主導當今金融生態系統的中間商脱離中間環節，很可能使傳統的金融服務商品化。

ARK 進一步指出，未來 5 年內，全球電動車銷量規模將擴大 20 倍，從今年估計的 200 萬輛和約 2.5% 的市場規模，增加到 2025 年的 4000 萬輛和約 45%。電動汽車將在百年內首次為汽車市場帶來指數級增長，但目前主導市場的更昂貴的汽油動力汽車將會以同樣的速度失去近一半的銷售額基礎，如果交通自動化成為現實，那麼汽車市場將繼續萎縮。