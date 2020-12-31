因應中國監管規範 蘋果自中國區App Store下架4.6萬款應用

為因應中國監管機構的內容審查規範，蘋果 (AAPL-US) 週四 (31 日) 自中國區 App Store 下架超過 4.6 萬款未獲授權的 app，下架量寫下單日最高。

根據《路透社》報導，在 4.6 萬款遭下架的 App 當中，還包含 3.9 萬款遊戲。研究公司 Qimai 調查顯示，受到這波審查影響的遊戲包含知名遊戲開發商 Ubisoft 的《刺客教條：英雄》、《NBA 2K20》以及《俠盜獵車手：罪惡城市》等。

Qimai 還稱，App Store 前 1500 名付費遊戲中，只有 74 款遊戲倖免於難。針對上述報導，蘋果並未立即回應評論請求。

據了解，蘋果最初要求遊戲發行商在今年 6 月底前繳交中國政府授與的許可證明，隨後將截止日期延後至 12 月 31 日。

資料供應商 Sensor Tower 數據顯示，2019 年蘋果在中國區 App Store 上架 27.2 萬款遊戲，2020 年至少有超過 10 萬款遊戲自中國區 App Store 下架，數量大幅超過 2019 年的 2.5 萬款。

根據蘋果政策，若無法提交要求的政府許可證明，將以下架方式處理，並不再允許國外手遊透過跨區勾選上架中國 App Store，也就是說，未來國外遊戲開發商的付費遊戲或手遊，若未經中國遊戲發行商代理或申請許可證明，將沒有機會出現在中國市場。

諮詢機構 AppInChina 市場經理 Todd Kuhns 表示，這種僅接受許可證明的行動，再加上中國今年授與海外遊戲許可證的數量極低，很可能導致更多遊戲開發商為了發展中文版本而轉向廣告支持模式。