〈2020車市統計〉熱銷10大排名搬風 三車款成年度黑馬

2020 年台灣車市總掛牌衝上 45.74 萬台，年增 4%，創 15 年來新高，其中汰舊換新補助刺激換車需求，可觀察到，2020 年前 10 大乘用熱賣車款占總車市銷售比重達 35.8%，其中 5 款是 TOYOTA 以及 1 款 LEXUS NX，NX 更擠下賓士 C 系列入榜；進口車市來看，賓士 A 系列和特斯拉 Model 3 是年度黑馬，首次進榜。

去年因國內疫情穩定控制，加上「貨物稅汰舊換新補助」屆臨申請截止期限，刺激高齡車換購需求湧現，TOYOTA 持續穩居銷售冠軍，加上 LEXUS 穩定成長，合計兩個品牌登錄 146194 台，創歷史次高，市占率 32%，和泰車 (2207-TW) 第 19 年蟬聯台灣車市龍頭。

圖表：和泰車提供。

統計前 10 大車款，今年新進榜的是福特 KUGA 和 TOYOTA COROLLA CROSS，擠掉去年在榜上的 TOYOTA VIOS 和 HONDA CR-V，而 LEXUS NX 進入排行榜，也擠掉賓士 C 系列。

RAV4 拿銷售冠軍 為進口車首見

TOYOTA RAV4 今年登錄達 31870 台，以進口車姿態稱霸冠軍，是台灣車市首見，同時也是史上首款年販超過 3 萬台的 SUV 車種，和泰車表示，RAV4 目前仍供不應求，每月受訂皆超過 2500 台以上。

而 TOYOTA 去年新推車系 COROLLA CROSS 上市僅 3 個月，領牌數已超過 1.2 萬台，並一口氣闖進第 8 名，和泰車樂觀看待，有望成為新一代車壇霸主。

圖表：和泰車提供。

10 大豪華車款 LEXUS、賓士各拿 4 名；A 系列、Model 3 成新黑馬

LEXUS 去年登錄共 22678 台，續創歷史新高紀錄，在豪華車前 10 大排名中內包辦 4 名，維持與去年相同水準，最大亮點為 NX 車系全年銷出 9010 台，擠下去年的冠軍賓士 C 系列，同時，跨界休旅 UX 年銷 4736 台， RX 年銷 3798 台，而 ES 由於在 8 月針對 ES200、ES250 進行調整，全年也衝出 3334 台成績，有效守穩中大型房車市場。

賓士全年續居進口豪華車市銷售王，全年銷售 29654 台，年增 1.4%，在高級車市中市占 31.1%，同樣在豪華車 10 大車款中包辦 4 個名次，包括 GLC 8190 台、C 系列 5153 台、E 系列 4623 台和 A 系列 2672 台，A 系列為首次進榜。

比較特別的是，進口車市成長王是特斯拉，全年銷售達 5819 台，年增 84.9%，主要是靠 Model 3 熱銷 4583 台，一口氣拿下豪華車第 6 名。

在 A 系列和 Model 3 進入排行榜後，BMW 5 系列和 X3 跌出豪華車 10 大榜單。