〈生策年會〉翁啟惠：台灣新藥研發能量已與國際接軌

國家生技醫療產業策進會今 (4) 日晚間舉行 2021 生策年會，會長翁啟惠表示，2020 年充滿挑戰，不過期間台灣開發出超過 10 款新藥並已上市銷售，顯示台灣新藥研發已與國際接軌，後疫情時代將與資通訊產業探討大健康產業發展。

翁啟惠回顧，2020 年充滿挑戰，生策會與產業、政府各部會一同討論疫情後的大健康產業發展，展望新經濟時代，期待醫療、資通訊、生技產業結合，共同開發治療、預防、保健的大健康產業，同時也是順應產業新趨勢。

翁啟惠說，2020 年資通訊、醫療產業有進展，共有 10 家公司開發共 11 個新藥取的認證，後續也還有約 10 項新藥進入上市前階段，顯示台灣研發能力已經銜接國際，期待 2021 年台灣新藥也能進入國際市場。

資通訊方面，翁啟惠認為，AI、雲端運算、行動感測技術、軟硬體、自動檢測、高階醫材都是為 ICT 創造醫療新價值，過去一年也有創新醫療產品推出，期許未來台灣將進一步把產品延伸至國際。

翁啟惠表示，2020 年政府積極投入生技產業，尤其在創新產業需要與全球競爭且與時間賽跑，因應國際趨勢衛福部啟動緊急使用授權 (EUA)、經濟部制定生技條例並納入數位醫療、再生醫療等跨領域，在各部會法規變革下，均受到產業界肯定。

翁啟惠指出，生策會集結多名專家向政府提出產業建議書，建議書共有四大要點，第一、建立關鍵新科技，布局全球醫療創新競爭；第二、國家安全新思維，強化關鍵醫療物資與國家產業戰備能量；第三、輸出醫療產業鏈；第四、開發生醫新市場，加速醫療數位轉型與應用。