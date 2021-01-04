指數公司推台灣全市場指數 台積電等10檔權值股入列

台灣指數公司自今 (4) 日起推出「台灣全市場指數」與子指數「台灣半導體指數」，即日起於每天收盤後在官網揭示收盤指數值，目前前 10 大成分股包括台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、中華電 (2412-TW)、台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)、台塑 (1301-TW)、中信金 (2891-TW)、南亞 (1303-TW) 與國泰金 (2882-TW)。

台灣指數公司表示，台灣全市場指數成分股檔數不固定，目前共 1299 檔，占上市上櫃股票市值比重約 97.46%，截至去 (109) 年 10 月底，近一年累計報酬率 17.17%、近五年累計報酬率 85.16%，表現優於加權指數、櫃買與寶島指數。

台灣指數公司指出，「台灣全市場指數」是指掛牌滿一個月上市、上櫃普通股，挑選符合市值規模、自由流通量標準及流動性檢驗條件的股票，採自由流通市值加權方法計算指數，記錄國內股市行情波動的軌跡，是具有高度分散性及符合可投資性的廣基型指數。

「台灣全市場指數」將在每年 3 月、6 月、9 月及 12 月定期檢視成分股並調整一次，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行回溯。

台灣指數公司表示，台灣全市場指數」可作為母指數，結合產業、主題或投資因子等發展相關子指數，例如以產業為主題的「臺灣半導體指數」，未來可協同機構法人設計具利基或主題特色的 ETF、ETN、指數基金、權證或店頭商品等，拓展指數金融商品多元性，提供投資人參與指數化投資更多的選項。