〈房產〉2020年六都房市收紅 全年交易量年增7.8%創7年新高

全台六都會區分別公布 2020 年 12 月「建物買賣移轉棟數」，交易量合計 2 萬 6225 棟，月增 6.6%，年增 17.5%，其中交易量最大為新北市 6408 棟；2020 年全年六都移轉數量為 25.01 萬棟，年增 7.8%，創 7 年新高。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然去年 12 月 8 日央行宣布新一波的選擇性信用管制措施，但因為不動產交易從簽約到辦理完移轉登記，大概需要一個月左右的時間，12 月的移轉還是反應 11 月政策上路前的熱絡市況，另一方面，12 月地政機關工作天數多，帶動 12 月的移轉棟數拉高，全年六都移轉棟數創近 7 年來新高，買氣是 7 年以來最好。

永慶房屋業管部協理謝志傑說，12 月份六都建物買賣移轉棟數月增 6.6%，台北市月減 0.6%，新北市月增 6.0%，桃園市月增 10.8%，台中市月增 2.0%，台南市月增 8.9%，高雄市月增 14.4%。謝志傑表示，12 月為傳統房市旺季，再加上年底的交屋潮挹注，使六都的交易量較上月成長。

與前年同期相比，六都會區交易量增加 17.5%，其中台北市年增 28.5%，新北市年增 11.4%，桃園市年增 6.2%，台中市年增 19.6%，台南市年增 8.0%，高雄市年增 40.1%。謝志傑指出，由於去年同期受到中美貿易戰以及總統大選短期干擾，使房市交易較為低迷，而今年正好適逢疫苗出世及美國總統大選底定，買方觀望氛圍減弱，房市交易量與去年同期相比，皆呈現正成長，其中以高雄市年增達 40.1% 增加最多，應是左營區、楠梓區以及橋頭區有部分建案交屋所致。

進一步觀察 2020 年全年六大都會區建物買賣移轉棟數較去年同期增加 7.8%，其中台北市年增 12.4%，新北市年增 5.5%，桃園市年增 13.2%，台中市年增 11.9%，台南市年減 0.6%，高雄市年增 2.7%。謝志傑指出，去年房市隨著國內疫情逐漸受到控制，再加上全球低利率環境、寬鬆貨幣政策，房市交易轉趨熱絡，使六都累計買賣移轉棟數僅台南些微減少，其餘皆呈現正成長，全台交易量則可望突破 2014 年的 32 萬棟，創七年來新高。

最後謝志傑指出，台灣房市從 2016 年以來逐步復甦成長，今年交易量已經可望突破 7 年新高，另在政府健全房市政策下，將讓房市呈現健康的成長模式，有助於 2021 年的剛性需求買盤進場。