全台土地成交量連兩年突破3000億元 高成本推動房價提升

商仲業者戴德梁行統計，2020 年土地市場交易量達 3049 億元，繼 2019 年 3140 億元的天量後，連續 2 年站上 3000 億元大關。其中，去年地上權案交易熱絡，交易量寫下 474 億元新高紀錄，世貿三館、國泰營區地上權兩案占了 411 億元，建商因土地及營建成本的不斷推升，未來房價提高勢難避免。

戴德梁行表示，2020 年台灣土地交易紀錄的突破不在交易量而在單價。全台十大土地交易單價即有過半創下當地同類型土地之歷史新高，分別是南山人壽信義世貿三館地上權單價 644 萬元 / 坪、富邦人壽大南港土地單價 376 萬元 / 坪、全球人壽松山國泰營區地上權單價新台幣 328 萬元 / 坪。

而長虹建設 (5534-TW) 土城工業土地單價新台幣 64 萬元 / 坪、亞昕、新潤、海悅合購南港住三土地單價新台幣 322 萬元 / 坪、興富發台中七期新四土地單價 350 萬元 / 坪等 6 宗。

此外，包括南港玉成段工三土地 206 萬元 / 坪、桃園中路一段土地 107 萬元 / 坪、台中北屯碧柳段土地 176 萬元 / 坪、台中水湳文商段土地 240 萬元 / 坪、台南中西區星鑽段土地 108 萬元 / 坪等，雖然交易金額不在前十大之列，但交易單價皆創下當地同類型土地之新高紀錄。

戴德梁行分析，2020 年央行因新冠疫情降息，資金效應驅使建商積極獵地，而全球疫情造成原物料供應及人力成本不斷提高，儘管央行祭出緊縮營建、餘屋貸款成數等政策，可望抑制開發商的囤地囤房行為，但展望 2021 年，開發商面對土地及營建成本的不斷推升，未來房價的提高仍勢所難免。