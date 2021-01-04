〈生策年會〉賴清德：強化產業國家隊 疫情終將過去經濟會持續好轉

2021 生策年會今 (4) 晚登場，副總統賴清德致詞表示，面對每個世代、經濟發展都需要前瞻性計畫，目前政府強化六大核心產業國家隊，預期隨著醫療產業蓬勃發展，新冠肺炎終究會過去，台灣經濟會越來越好。

賴清德認為，面對每個世代都要有前瞻規劃，包括過去建立的半導體產業、兩兆雙星產業發展計畫等，目前則推動六大核心產業並推動產業國家隊，包括高階製造、半導體、5G、再生能源、生技產業等，讓經濟持續發展。

賴清德表示，生策會是政府與產業間的重要橋梁，尤其生醫產業的授權案不斷增加，醫療界蓬勃發展，預期台灣只要團結，新冠肺炎疫情終究會過去，台灣經濟會越來越好。

賴清德以立法院前院長、生策會創辦人王金平舉例，王金平日前有盲腸炎，不過過去盲腸炎變腹膜炎難以治療，但他不到 10 天就出院參加會議，藉此證明台灣醫療有一定水準。

前副總統、生策會顧問陳建仁表示，台灣防疫有成， 2300 萬名台灣人都是英雄，此外，除口罩國家隊外，最重要的是生醫國家隊，尤其 TFDA(食藥署) 獲准高端疫苗進入新冠疫苗二期臨床試驗，證明台灣生醫產業可以揚眉吐氣，預期新的一年在政府與產業界努力之下，一定會得到很好的成果，走出台灣新的一條路。

立法院院長游錫堃則說，台灣雖然受到疫情影響，但比起其他國家來說衝擊較低，且經濟成長率仍有 2.54%，是亞洲四小龍最佳，只要台灣努力，還是會有很好的前途。