營造業職災死亡數居各業之冠 許銘春突襲勞檢停工4處建案

去年房市交易熱絡，全國建案開工量大增，加上台商回流、前瞻計畫大型公共工程展開，導致重大職災案件增加，營造業死亡人數居各業之冠，勞動部長許銘春今 (4) 日率隊突襲大型建案工地進行勞檢，共停工 4 處、罰鍰 50 萬元，並宣示今年為營造業減災加強年。

勞動部指出，2019 年營造業職災死亡人數攀升至 168 人，去年至 12 月 27 日止，死亡人數雖已降至 142 人，但仍為各業之冠，分析主要原因，包括前瞻計畫等重大公共工程陸續展開，台商積極回流投資，全國建案開工量大幅增加，部分工程因安全衛生設施欠缺及管理不良，導致重大職災發生。

營造業職災高，許銘春於 2021 年上班第一天，率職安署及新北市政府勞動檢查員，前往林口地區的 4 件大型建案工地進行勞動檢查，要求事業單位落實施工安全管理，強化安全衛生設施，避免勞工發生職業災害。

經初步統計，今日勞檢共停工 4 處建案工地、罰鍰 50 萬元。勞動部為持續降低全國職災，將以今年為「營造業減災加強年」。

勞動部已於去年 11 月要求全國勞動檢查機構，就前瞻計畫等重大公共工程啟動聯合監督檢查，針對重大職災較多的建商旗下建案工地全面實施檢查，以及由職安署率各勞動檢查機構主管與建設公司高層主管座談，要求提出減災方案。