巴菲特、貝佐斯、戴蒙「三巨頭」醫療合資企業 二月底歇業關門

週一 (4 日) 外媒報導，由股神巴菲特 (Warren Buffett)、摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon)、亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 共同創立的非營利性的醫療保健公司「Haven」(避風港) 即將在二月底關閉。

為了共同抵抗高漲的醫療健保成本，巴菲特、戴蒙、貝佐斯三巨頭於 2018 年 1 月宣布將攜手合資創立醫療保健公司「Haven」(避風港)。

Haven 成立目的是不以賺錢為營業導向，規章也不以營利為限，然而，三年過去，Haven 週一開始通知員工，該公司將在下個月底歇業關門。

Haven 發言人 Brooke Thurston 證實了該消息：「Haven 團隊在探索廣泛的醫療保健解決方案方面取得了良好的進展，同時也在試驗新的方法，使初級保健更容易獲得、保險福利更容易理解和使用、處方藥更容易負擔。」

Brooke Thurston 稱：「從今以後，亞馬遜 (AMZN-US) 、波克夏海瑟威 (BRKA-US) 和摩根大通 (JPM-US) 將利用這些深入解析，持續進行非正式的合作，設計出滿足我們個人員工人數和所在地的特定需求的計劃。」

美國醫療保健支出已創下每年近 3.6 兆美元天文數字，沒有醫療保險的美國人不敢生病，Haven 關門此舉意味從根本上改善美國醫療保健有多麼困難。早在去年，股神巴菲特就曾暗示，「不能保證」 Haven 一定能成功改善醫療保健。

消息人士透露，該公司面臨的最大問題是，儘管三間創始公司提出改善醫療成本的想法，但卻各自執行專案、分別招聘員工，實際上這是無需合資的企業。

據悉，總部位於波士頓的 Haven 有 57 名員工將被轉至亞馬遜、波克夏海瑟威或摩根大通任職。