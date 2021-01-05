〈美股盤後〉2021開局VIX驚漲 道瓊跌逾380點

週一 (4 日) 新冠變種病毒持續全球傳播、政治不確定性仍在，美國新冠肺炎住院人數創下新高，黃金上漲、美元近乎持平、恐慌指數 VIX 暴漲逾 16%。

儘管早盤美股主指短暫衝高，蘋果、亞馬遜、波音領跌，美股四大指數集體收黑，道瓊一度暴跌逾 700 點，終場收黑逾 380 點，標普收跌逾 1.4%，創去年 10 月 28 日來最大的單日拋售，那指創下去年 12 月 9 日來最差單日表現。

美國喬治亞州在週一將舉行參院 2 席的最終決選，參議院中共和黨和民主黨各取得 50 和 48 席。若民主黨拿下最後 2 席，兩黨席位將成平手，屆時副總統當選人賀錦麗能投下關鍵票，讓民主黨成為參院多數黨。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 稱，新冠疫苗可能會控制全球疫情，但聯準會 (Fed) 距離結束超超寬鬆貨幣政策尚遙遙無期。Fed 主席鮑爾去年底曾表示，大多數聯準會官員認為美國直到 2023 年之後才會升息。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 8549 萬例，死亡數突破 184 萬例，美國累計確診超過 2073 萬例，累計死亡數超過 35.2 萬。

全球歐洲、美洲、亞洲、非洲皆傳出變種病毒，英國第四級防疫警戒區擴大、黎巴嫩、蘇格蘭重新封鎖、德國延長封鎖措施、日本擬發布東京緊急狀態、南韓禁止逾 4 人私人聚會、英國宣布推遲第二劑疫苗的注射。

週一 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 382.59 點，或 1.25%，收 30,223.89 點。

標普 500 指數下跌 54.33 點，或 1.45%，收 3,701.74 點。

那斯達克指數下跌 189.84 點，或 1.47%，收 12,698.45 點。

費城半導體指數下跌 12.29 點，或 0.44%，收 2,783.21 點。

標普 11 個主要板塊僅能源股收高，房地產、公用事業和工業板塊領跌。(圖片：Finviz)

焦點個股

科技五大天王一片血染。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.47%；臉書 (FB-US) 下跌 1.54%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.51%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.16%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.13%。

道瓊成分股以波音領跌。波音 (BA-US) 下跌 5.30%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 3.81%；可口可樂 (KO-US) 下跌 3.79%；旅行家 (TRV-US) 下跌 3.36%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.63%。

費半成分股漲跌互見。高通 (QCOM-US) 下跌 2.52%；AMD (AMD-US) 上漲 0.64%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.45%；美光 (MU-US) 下跌 1.50%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.66%。

台股 ADR 僅聯電收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.44%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.93%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.23%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.54%。

個股消息

法人預期，台積電 2021 年的資本支出將達到 200 到 220 億美元的高峰，台積電股價創新高，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.44% 至每股 111.70 美元，續刷歷史新高。

特斯拉 (TSLA-US) 週一上漲 3.42% 至每股 729.77 美元，創下歷史新高紀錄，並且連續八個交易日收紅。特斯拉上季與去年全年交車量都創新高。

中概股退市潮強襲，紐約證交所宣布本週四 (7 日) 將啟動中國三大電信啟動下市程序後，中國移動 (CHL-US) 週一下跌 5.89%；中國電信 (CHA-US) 下跌 5.38%；中國聯通 (CHU-US) 下跌 3.17%。

英國週一正式啟動阿斯特捷利康製藥與牛津大學疫苗的接種計畫，英國於當地時間週一上午開始分配阿斯特捷利康製藥疫苗。阿斯特捷利康製藥 (AZN-US) 上漲 1.34%。

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 週一持續下跌 2.12% 至每股 227.79 美元，連續兩個交易日收黑。多家外媒報導，阿里巴巴、螞蟻集團創辦人馬雲下落不明，已有將近兩個月沒有公開露面。

美國健康保險巨頭 Centene (CNC-US) 週一宣布以 22 億美元價格收購麥哲倫健康公司 (MGLN-US)，助其擴大行動健康平台，預計交易於下半年完成。前者上漲 3.43%，後者暴漲 13.04%。

經濟數據

美國 12 月 Markit 製造業 PMI 終值報 57.1，預期 56.3，前值 56.5

美國 11 月營建支出月增率報 0.9％，預期 1.0%，前值 1.6%

華爾街分析

華爾街巨鱷、億萬富翁 Carl Icahn 週一受訪時表示：「在我那個年代，我看到過很多瘋狂的反彈，其中有很多股票定價錯誤，但都有一個共同點，最終，他們將碰壁、進入痛苦的重大回調。」

投行 Oppeneheimer 首席投資策略師 John Stoltzfus 週一表示，外界多預期分裂的國會，如果民主黨贏得喬治亞州第二輪選舉，標準普爾 500 指數可能會下跌 10%。

Chaikin Analytics 首席執行長 Marc Chaikin 表示，基於美國財政部和聯準會協調的財政和貨幣政策，以及新冠肺炎疫苗成功推出這兩大支柱，股市將在 2021 年進一步上漲，儘管這條路會走得有些顛簸。

德意志銀行經濟學家 Henry Allen 稱，未來一年，全球經濟面臨的最大問題將是如何快速為人們接種疫苗，尤其是在老年人等弱勢群體，考慮到在英國和南非發現的新變種傳播速度更快，市場可能會密切關注新冠病毒或疫苗推出的任何消息。