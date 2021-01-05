Fed官員伊凡斯：Fed欲達平均通膨目標 2.5%是關鍵

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 週一 (4 日) 表示，讓通膨迅速提高到 2.5% 的水準對實現平均通膨目標而言至關重要，但可能需花費數年才能達成。他並暗示，聯準會 (Fed) 是否調整購債計畫將於今年春季變得更加明朗。

伊凡斯表示 ：「如果我們試圖微調，讓通膨率適度超標十分之一或十分之二，我們將冒著重大風險，在任何合理的時間內無法達到 2% 平均通膨目標。」

伊凡斯說道：「對我來說，要盡可能及時實現平均通膨目標，讓通膨提高並達到大約 2.5% 的水準將至關重要。」

不過，伊凡斯預估，通膨率要達到平均 2% 將會花費數年，「為了達到我們的目標並管理風險，Fed 的貨幣政策將保持寬鬆一段時間。在我們實現雙重目標期之前，大家應該準備好迎接非常低的利率，以及持續擴大的資產負債表繼續擴大。」

展望今年經濟，伊凡斯表示，隨著一年過去，疫情危機似乎將得到控制，這將是一波強勁的經濟復甦，今年美國有望實現 4% 的 GDP 成長率，而失業率將降至 5% 的水準。

關於聯準會未來購債動向，伊凡斯表示，聯準會目前的政策立場「處於有利位置」，未來是否或如何調整資產購買計畫，到了春季會更明朗。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 先前於 12 月利率會議上表示，聯準會將按目前的步伐繼續實施購債，直到充分就業和 2% 的通膨目標「取得實質性進展」為止。

聯準會於去年 8 月時提出的新通膨政策，允許通膨率適度超過 2% ，在一段時間內實現平均 2% 的通膨目標，意味著在經歷幾年的低通膨後，未來將出現物價上升的壓力。

在新政策推出之前，過去政府官員們將目標定為 2%，因此每當通膨接近 2%，市場便會臆測聯準會將升息或收緊貨幣政策。