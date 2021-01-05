強強聯手！共享機車Gojek與印尼電商一哥傳合併好事近了

彭博報導，知情人士透露，印尼叫車和支付巨頭 Gojek 正和本土電商巨頭 Tokopedia 洽商合併，並為合併後新公司辦理首次公開發行股票 (IPO)。

Gojek 和 Tokopedia 是印尼最有價值的兩大新創公司，估值分別為 105 億美元、75 億美元，合計 180 億美元。消息來源透露，兩家公司已經簽署詳細的投資條件書 (term sheet)，將對彼此的事業展開盡職調查，兩家公司都看好此交易的潛在綜效，希望未來幾個月盡快完成交易。

Gojek 和 Tokopedia 從 2018 年就考慮合併，但一直到 Gojek 和東南亞叫車龍頭 Grab 的併購磋商停滯，兩者談判才加速。據了解，Grab 執行長陳炳耀 (Anthony Tan) 仍抗拒其金主軟銀集團孫正義的壓力，不願放棄控制權以與 Gojek 合併。

根據報導，一向支持陳炳耀的孫正義逐漸失去耐性，轉而支持 Gojek 和同樣獲得軟銀出資的 Tokopedia 合併。兩家印尼公司有共同出資者，包括 Google、新加坡主權基金淡馬錫 (Temasek) 和印度紅杉資本 (Sequaia Capital)。

此外，Gojek 和 Tokopedia 執行長創業時就結為朋友，而 Gojek 和 Grab 則是彼此競爭的緊張關係，合併談判距離進展到投資條件書的階段還差一大截。

Gojek+Tokopedia 監管阻力小

Gojek 和 Tokopedia 合併預料面臨較少監管阻力。Gojek 和 Grab 業務重疊性高，整合後將遏制東南亞叫車、外送和數位支付市場的競爭，先前政府官員已經對此潛在交易表達疑慮。

印尼和越南是東南亞成長最快的市場，Gojek 和 Tokopedia 合併的新公司將可主導印尼市場，並提供美股投資人另一個東南亞市場的標的。目前東南亞僅 Sea (SE-US) 在美國掛牌交易，Sea 因手遊和網購熱潮，去年股價暴漲 400%。

Gojek 和 Tokopedia 考慮好幾種 IPO 方式，例如在印尼和美國以傳統 IPO 途徑上市，或是和空白支票公司 (SPAC) 合作在美國上市，據悉最近幾個月已經有好幾家空白支票公司接洽 Gojek 和 Tokopedia。

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