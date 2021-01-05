瑞銀：疫苗如能Q2問市 油價可望翻揚

新冠肺炎疫情持續發燒，瑞銀財富管理投資總監辦公室 (CIO) 表示，以中間情境推估，如果疫苗可在第 2 季被廣泛應用、社交活動在第 3 季恢復正常，則有機會推升油價走揚，標普 500 指數有望挑戰 3900 點關卡，歐元則有機會升至 1.25 美元。

瑞銀指出，在此情景下，預估全球經濟持續復甦可望支撐風險資產表現，尤其是特別全球股票與美元計價新興市場主權債，預料將同時受惠於政策寬鬆與中國經濟強勁反彈，進一步推升油價走高，但卻不利於美元走勢。

但如果疫苗能提前在第 1 季廣泛且有效的被應用，社交活動在第 2 季前恢復正常，在此情境下，預期已開發國家經濟可望在今年底前全面復甦，則標普 500 標指可能挑戰 4100 點，而金價則可能在今年中旬回檔至 1600 至 1700 美元。

瑞銀指出，在上行情景下，部分較嚴格的防疫限制可望在夏季來臨前解除，只要社交活動可以在第 2 季前正常化，搭配已開發國家政策支持，則全球經濟可望在今年底前全面復甦。

另外，如果美國今年撤回部分對中國及歐洲商品加徵關稅，可望有機會推升全球經濟復甦並激勵歐元，屆時英國股票或許有機會受益，大宗商品及信貸需求增加，但高評等債券可能面臨拉回整理壓力。