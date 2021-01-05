前高盛總裁柯恩加入IBM 擔任副董事長 

美國總統川普的前首席經濟顧問、前任高盛銀行總裁柯恩 (Gary Cohn) 週二 (5 日) 宣布他將加入 IBM，擔任其副董事長。

週二 (5 日) 柯恩推文表示：「我將加入 IBM 擔任副董事長而感到榮幸，IBM 是世界上最重要的公司之一，在不可預測的時代中，提供的技術幫助企業組織保持敏捷和彈性。

受此消息影響，IBM (IBM-US) 週二早盤上漲逾 1%，暫報每股 125.67 美元。

國外知名財經節目主持人 Jim Cramer 表示，這一宣布對 IBM 而言是令人激動的舉動，柯恩可以成為 IBM 改革的推動者。

柯恩擔任 IBM 副董事長外，他還將擔任首席執行長 Arvind Krishna 的顧問，他在高盛擔任了近 11 年總裁兼首席運營長，有豐富的金融和經濟實務經驗。白宮任職期間，柯恩在 2017 年大力推動美國「史上最大規模的減稅與賦稅改革計劃」，後來與川普產生意見分歧於 2018 年 4 月離職，接著其職位由庫德洛 (Larry Kudlow) 取代。

柯恩離開白宮後進入風險投資領域，他與羅賓斯 (Cliff Robbins) 合作成立了科恩羅賓斯控股公司 (Cohn Robbins Holding Corp.)。儘管柯恩接受 IBM 的職位，但他將繼續與羅賓斯合作。