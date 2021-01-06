【Wen姐筆記】2021第1個結算日 萬5山頂上玩？

進入 2021 年的台股，牛氣沖天，2 個交易日推升 268 點，昨日並拉尾至 15000 點山頂打卡! 加權指數昨日以 15000.03 點作收，成交值也剛好 3500 億元。台股今天面臨 2021 年第 1 個結算日，周選擇權結算登場，將在 15000 點山頂上玩? 多頭本波攻勢並無敗筆，不過仍得提防獲利下車調節賣壓，以及尾盤周選結算大咖角力! 關鍵點位為 14949、15020 與 15085 點。

多方今日如續攻，14949 點為重要觀察位置，只要在 14949 之上，隨時有機會射網 15000 點得分! 15000 點兩端哨站為 14983 與 15020 點，如引動軋空行情，還有機會往 15053、15100 點衝，15100 點兩端哨站為 15085 與 15123 點，如多方燃料充足，還有機會往 15151 與 15200 挺進! 而 15200 點兩端哨站為 15182 與 15222 點。

但如 14949 點未能站穩，則多方將暫離 15000 點射門區，需提防回測 14900 點與 14853 補給站。14900 點兩端哨站為 14888 與 14921 點。而 14853 點也將是本波 15000 點攻勢能否延續的重要觀察位置。如再棄守需提防回測 14800 點城池，14800 點兩端哨站為 14823 與 14777 點，如再棄守，本波攻勢將降溫，需提防回測 14747 與 14700 點關卡，兩端哨站為 14683 與 14720 點，不宜棄守，否則元月行情恐生變。

市場永遠有人看多有人看空，連本波助攻的外資，儘管在現貨市場狂催油門，但期貨避險淨空單仍達萬口，而且昨日又出現大買台灣 50 反 1 達 1 萬 3000 多張的避險動作! 而台股本波多頭最厲害的戰術就是車輪戰，電子傳產金融輪動，低價股高價股輪動，盤面多頭火種生生不息。在指數創高之際，投資人仍得留意此一輪動節奏是否良好，帶頭部隊休息無妨，重點在於整理休息完的其他族群，能夠順利接棒上陣! 只要此一多頭摩天輪繼續順向運轉，15000 仍有機會只是 2021 年元月行情中途站! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)