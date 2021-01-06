Apple Car顛覆想像 六大絕殺密技曝光

蘋果汽車 Apple Car 即將面世，預期將如同當年的 iPhone，重塑整個產業新秩序，成為市場的普遍期待，未來人類對「汽車」的重新定義，將使汽車可能的運用方式，以及製造供應鏈出現重大變革。《財訊》揭開 Apple Car 六大殺手級專利應用與蘋果悄悄布局車市的計畫。

《財訊》獨家取得一份美國法院的產業間諜案起訴書，文內指稱一名中國工程師竊取蘋果二千多項機密檔案。意外的，起訴書也透露了蘋果造車的「泰坦計畫」。文件中指出，蘋果刻意選擇在一棟未掛招牌的大樓裡低調執行「泰坦計畫」，隱秘到連一般蘋果員工都不知道，內部卻集結了五千人團隊，其中一千二百名可以直接參與研發，目標正是「重新打造汽車」。

曾任職於蘋果自駕車研發部門的交大電機系教授王傑智透露，蘋果一直都是以自駕車為研發方向，多年來透過不斷併購來提升技術與人才，最終一定會匯聚蘋果所有科技的精華，做出完全顛覆外界想像的 Apple Car。

(財訊提供)

《財訊》報導指出，從蘋果申請的眾多專利技術發現，未來的 Apple Car 所有觸控都是隱藏式，車窗就是大螢幕，而車燈也改用光纖可隨時變更圖案；甚至，因應自駕全新設計車內空間。這些技術將讓原本狹窄的空間，變成行動辦公室、會議室、電影院。就像 iPhone 不只是電話，Apple Car 也不再只是一部汽車。此外，蘋果還為未來的汽車發展了一種新的觸控介面，「蘋果的大計畫，是讓未來汽車所有控制鈕都看不見」美國媒體評論，在蘋果的藍圖裡，未來蘋果汽車內裝將走極簡風。

在真實世界中，蘋果的自駕車也早已上路測試。《財訊》報導指出，蘋果 2017 年就已經向加州交通管理局申請上路測試，不過上路的車型多半是採用 Lexus 的車款搭載蘋果的自駕系統做測試。值得注意的是，測試車搭載的光達系統一年比一年更精簡；外界觀察，蘋果的自駕車商業模式之一，就是把自己開發的自駕系統放在其他公司開發的汽車上。

這是蘋果繼 iPhone 之後最重要的研發計畫。可以預期，蘋果會多路並進，徹底翻轉眾所熟悉的汽車產業。