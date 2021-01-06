聯詠全產品需求旺 Q4營收達財測上緣 全年近800億元續創高

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (6) 日公布 2020 年 12 月營收 73.06 億元，月減 3.6%，年增 35.14%，第四季營收 224.53 億元，季增 2.05%，年增 35.86%，累計去年營收 799.56 億元，年增 24.21%；受惠全產品線需求暢旺，加上漲價效應，聯詠第四季營收衝上財測上緣，全年營收距 800 億元僅一步之遙，也寫新猷。

聯詠先前預期，受惠疫情帶動宅經濟需求，以及眾多消費性節日來臨，客戶拉貨維持高檔，第四季營收估達 218-225 億元，季減 1% 至季增 2%，從實際 224.53 億元來看，已達財測上緣，並連四季創高。

外資出具報告指出，今年全球智慧型手機將重返成長，達 14.7 億支，年增 12%，加上 PC、電視市場持續成長，有助聯詠驅動 IC 出貨續揚，且由於現今晶圓產能吃緊，聯詠較不易受產能吃緊影響，也可受惠銷售單價上漲紅利，推升毛利率優化。

外資估，聯詠去年稅後純益約 116.71 億元，年增 47.23%，每股稅後純益 19.18 元，今年稅後純益達 151.26 億元，年增 29.6%，每股稅後純益 24.86 元，將首度賺逾兩股本。