強力看多 大摩拉高特斯拉目標價至810美元 為華爾街最高

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Adam Jonas 周二 (5 日) 發布報告，將特斯拉 (TSLA-US) 股價目標價，由先前的每股 540 美元一口氣調高至 810 美元，並維持「增持」評級。

Jonas 訂定的最新目標價，讓他成為華爾街分析師中最看多的一位，比周二收盤價 735.11 美元還要高 10%。根據 FactSet 的數據，華爾街分析師對特斯拉的平均目標價為 437.15 美元。

Jonas 還將他對特斯拉 2030 年的銷量預期，由原本的 380 萬輛提高至 520 萬輛。

Jonas 表示，儘管特斯拉股價漲幅超乎尋常，但特斯拉 2021 年的表現，預計仍將好過業內水準。公司的人才、技術、商業模式及獲得資金的機會，仍然是電動汽車及自駕車領域最佳的公司。

在報告出爐之際，特斯拉在第 4 季繳出創紀錄的交付量，達 18.06 萬輛，超出第 3 季 13.93 萬輛的水準。而 2020 年全年交付量，更是比 2019 年高出 36%。

Jonas 指出，除了第 4 季的交付量，特斯拉在 12 月籌資 50 億美元，以及被納入標普 500 指數，都是重要的利多因素。

周三盤前，特斯拉股價上漲 2%，報 749.75 美元。