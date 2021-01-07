【Wen姐筆記】萬5山頂風大！爆量出貨 外資沒跑還有戲？

台股昨日開高衝高，一度衝上 15197 點歷史新高，不過山頂風大，獲利調節賣壓加上周選擇權結算，控盤莊家上沖下洗，加權指數高低震盪達 360 點，以 14983.13 點作收，成交值也爆出 4836 億元大量! 不過盤後檢視籌碼，外資僅賣超 1.48 億元，投信賣超 3.78 億元，自營商狂倒貨 84.73 億元，融資融券則雙減，台股 1 萬 5000 點還有戲? 儘管昨日收出爆量出貨 K，但技術面收盤位置，短多仍緊抓控盤權，頗有再攻 15000 點山頭意味。關鍵點位仍為 14949、15020 與 15085 點。

短多只要守住 14900 點之上，短多仍努力抓住控盤權，14900 點兩端哨站為 14888 與 14921 點，只要進入 14949 點之上，多方仍有機會射門 15000 點，15000 點兩端哨站為 14983 與 15020 點，15020 點收上，多方還有機會再改寫歷史新高! 如引動軋空行情，還有機會往 15053、15100 點衝，15100 點兩端哨站為 15085 與 15123 點，闖過之後目標即是往 15151 與 15200 挺進! 而 15200 點兩端哨站為 15182 與 15222 點。

但如 14888 點棄守，則短多控盤優勢不再，本波攻頂 15000 點行情恐將暫歇。14853 點也將是重要觀察位置。不宜棄守，否則有連續長黑的危機。如再棄守需提防回測 14800 點城池，14800 點兩端哨站為 14823 與 14777 點，如再棄守，需提防回測 14747 與 14700 點關卡，兩端哨站為 14683 與 14720 點，如失守則元月行情生變。

台股昨日有利用台積電護國神山，掩護主力出貨意味。電子 4 王中原本就是最弱勢的大立光，果然弱勢有因。大立光今日將召開法說會，除了蘋果訂單外，其他非蘋業績的雜音干擾，也將是法人關注焦點。

經過昨天大震盪，個股強弱勢分明，再次提醒，個股如未能站上月季線，明顯較大盤弱勢，宜減持或換股為宜。以免大盤高檔震盪，弱勢股先走低! 另外同樣在高檔位置，不宜出現連續出貨 K，也得提防控盤主力正在進行波段出貨調節動作! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)