〈焦點股〉貨櫃三雄觸礁 陽明連吞2根跌停

台股今 (7) 日盤中大漲逾 260 點，站上 15200 點，續寫歷史新高，但航運股卻遭到空方狙擊，儘管海運運價仍居高不下，但貨櫃雙雄近來股價過熱，遭證交所列為注意股，隨著獲利了結賣壓出籠，盤中連袂打入跌停，陽明更是連吞 2 根跌停。

航運成為今日盤面最弱勢族群，上市類股指數重挫逾 5%，其中，陽明 (2609-TW) 近三個月股價大漲逾 180%，遭列注意股，因在可轉債處置期間，證交所限制其股票本月 5 日到 18 日每 20 分鐘撮合一次，股價連續第 2 天亮燈跌停，掉到 25.95 元。

長榮 (2603-TW) 昨天遭外資大賣超過 4.3 萬張，投信賣超逾 5000 張，今日盤中與陽明同步落入跌停，來到 38.3 元，截至上午 12 點半，長榮成交已超過 64 萬張、256 億元，位居台股第一。此外，萬海 (2615-TW) 跌幅也超過 9%，最低來到跌停價 45.3 元。

長榮日前依證交所規定公布 11 月自結，稅後純益 49.31 億元，年增幅 22313.64%，單月稅後純益 0.85 元，等於平均一天就賺進 1.64 億元，不僅單月獲利超越第三季的一半水準，更是一個月就賺贏今年上半年，獲利動能仍相當強勁。法人看好，第四季營收和獲利皆有望高於第三季，估單季每股純益可達 2.6 元。

全球搶櫃搶翻天，陽明總經理杜書勤日前在法說會上坦言，目前因歐美疫情嚴峻導致缺工，貨櫃大量卡在歐美碼頭，導致周轉相當慢，即便有櫃，船舶也無法回來，因此，在農曆年前，美西、美東、歐洲及地中海線全線運價很難下來。