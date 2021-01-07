〈智易展望〉全年資本支出倍增 新廠Q4投產越南產能增3倍

網通廠智易 (3596-TW) 總經理曾釗鵬今 (7) 日表示，目前客戶拉貨強勁、產線滿載，新建越南二廠預計第四季投產，產能規模會是既有越南廠的 3 倍，除了擴產，智易也計劃在印度、拉丁美洲等地增設營運服務據點，加入拓展新興市場，全年資本支出估將較去年倍增至 14 億元。

曾釗鵬指出，越南二廠廠房建設預計第二季完工、第三季設備進駐試產、計畫第四季開始量產，產能將會是既有越南一廠的 3 倍，而越南還有土地空間可以擴建，會視到時的市場需求規劃。

智易目前生產基地主要位在中國以及越南兩地，產能比重約 3 比 1，不過曾釗鵬預估，在越南二廠開出後，中國及越南產能比重將變成 1 比 1。

除了建新廠外，智易也積極拓展新市場，今年計劃在印度、俄羅斯、中東，以及拉丁美洲增設營運據點，曾釗鵬認為，新興市場潛在商機很大，可望成為未來業績成長的新動能，也能分散單一市場集中風險。

曾釗鵬指出，過去營收主要集中在歐洲市場，但到去年已經降至 5 成以下，美洲、亞洲市場則提升至 22-28%，目標未來能將歐洲佔比降至 4 成，美洲、亞洲各 3 成。

目前智易手上資金充裕，不含銀行借款的現金就達 60-70 億元，曾釗鵬坦言，也有在尋找併購標的，會以新技術新應用、提高產品附加價值等方向為主。