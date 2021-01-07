台幣連3天升抵27字頭 央行不放行再轉貶收28.429元

資金瘋狗浪持續席捲台北股匯市，台股今 (7) 日漲逾 200 點站穩萬五，續寫歷史新高，新台幣兌美元匯率連續三天在盤中出現 27 字頭，一度升抵 27.944 元，續創 23 年半新高，但尾盤又被央行打回原形，匯價連二貶，收 28.429 元，高低震盪近 5 角，台北及元太外匯市場總成交值 19.445 億美元。

新台幣兌美元匯率「升升不息」，除了出口商拋匯外，外資熱錢瘋狂湧入，今天再大買台股 164 億元，新台幣盤中一度升值 4.63 角，衝上 27.944 元，續創 23 年半新高，終場前，央行按例進場調節，匯價再度由升轉貶，收 28.429 元，小貶 2.2 分。

台北外匯市場今天成交金額 14.84 億美元，元太外匯市場成交金額 4.605 億美元，合計 19.445 億美元。

央行昨天公布我國去年 12 月底外匯存底達 5299.11 億美元，較上月底一口氣大增 165.14 億美元，續寫新高紀錄，原因之一是央行進場調節匯市。新台幣 2021 開年後，在亞幣升值大勢所趨下，央行也只能適度放手，讓台幣升破 28 元大關，法人預期匯價將持續往 27.5 元靠攏。

近期國際美元持續走弱，但台灣央行外匯局局長顏輝煌昨天指出，若美國下半年經濟強勁成長，不排除美元會走強，觀察目前外資預測，並非一面倒看空美元，未來匯市的變數還是很多。

觀察非美貨幣表現，由於美元指數 7 日下午亞洲盤出現止跌回升，來到 89.7 附近，使得亞幣普遍走貶，日圓貶值 0.5%、韓元貶 0.44%，離岸人民幣小貶 0.12%，泰銖、新加坡幣同步走貶。歐元兌美元則升至 1.23 附近，逐步往 1.25 靠攏。