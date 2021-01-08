瑞信：標普500指數有望再攀升10%至4200點

喬治亞州決選結果出爐，民主黨重掌參院，迎接完全執政，掀起「藍色浪潮」。瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師在週四 (8 日) 表示，在民主黨贏得美國參議院控制權後，拜登政府有望實行更多新的財政刺激政策，推動美股在 2021 年的上漲，該行上調標普 500 指數目標價至 4200 點。

由 Jonathan Golub 所領導的瑞士信貸分析師團隊在給客戶的報告中表示，將 2021 年標普 500 指數的目標價從 4,050 點上調至 4,200 點，意味較當前水平還有約 10% 的上漲空間。

該行也預估，標普 500 指數的整體每股收益將在今年攀升至 175 美元，並有望在 2022 年底將達到 200 美元。

美東週三清晨 2 點 Raphael Warnock 宣布當選，成為喬州史上第一位非裔參議員，接著在周三下午宣布 Jon Ossoff 勝出。這意味著民主黨以及共和黨在參議院各占 50 席平手，但由於副總統當選人賀錦麗 (Kamala Harris) 在表決平手時握有決勝票，等於民主黨在參院成為多數黨。

這將是民主黨 2015 年以來首次重掌參議院多數，完全執政的局面有利該黨總統當選人拜登推動優先政策目標，對未來美國稅收和支出政策、新冠刺激法案，以及美股前景將產生重大影響。

瑞士信貸分析師團隊認為，強有力的刺激措施加上重新開放，有望加速美國的經濟反彈。

在喬治亞州決選過後，高盛 (Goldman Sachs) 也將 2021 年經濟成長預測從原先的 5.9% 上調至 6.4%，理由是該行預計政府當局有望在第一季通過新一輪刺激計劃。