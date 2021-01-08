人民幣債券外資心中NO.1 2020年狂掃逾兆人民幣

周五 (8 日) 陸媒報導指出，根據中國中央結算公司發布的數據顯示，境外機構連續 25 個月加碼人民幣債券，2020 年累計加碼人民幣債券超過兆元人民幣。隨著中國加強債券市場法制化制度及擴大債市對外開放，外資持續看好中國債券市場。

昨 (7) 日，中國中央結算公司公布 2020 年 12 月債券託管數量，數據顯示當月境外機構的人民幣債券託管面額達到 2.88 兆人民幣，較 11 月增加 1185 億人民幣，年增達 54%，外資已連續 25 個月加碼。2020 年全年境外投資人累計加碼 1.008 兆人民幣債券。

(圖片: AFP)

Bluebay Asset Management 認為，外資持續大幅加碼人民幣債券，主要基於兩大因素考量：一是 2021 年美元繼續貶值已成大部份金融業的共識，因此人民幣債券受惠於人民幣匯率持續升值，依然吃香。

第二是疫情遲遲未受控制，導致歐美等央行不斷加碼 QE，全球負利率債券規模持續擴張，高信用評等且殖利率相對可觀的人民幣債券成為市場上的「稀有品種」。

某歐洲大型資產管理機構指出，只要中美利差 (10 年期中美公債殖利率利差) 保持在 230 個基點左右，若 2021 年人民幣兌美元匯率升值至 6.15～6.2，外資持有人民幣債券的實際報酬率將達到 3%，足以彌補歐美主權債殖利率持續下滑的報酬缺口。

多位華爾街對沖基金經理表示，隨著中國金融市場加速對外開放腳步，加上中美利差持續保持在高檔，及人民幣升值，2021 年外資加碼人民幣債券的總規模仍將有機會突破千億美元大關。

渣打銀行環球研究部最新發布的「中國利率市場–2021 年展望」認為，外資流入中國債市規模在 2021 年有機會上升至 1.3 兆人民幣～1.5 兆人民幣的歷史新高。

