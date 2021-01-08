【Wen姐筆記】台股錢在燒！萬5當中途站 記得防震

今年入冬以來更強的寒流來襲，已見山區飄雪，不過天氣愈冷，台股愈燒! 加權指數昨日因護國神山台積電衝鋒，以 15214 點作收，成交值 3424 億元。台股昨日成功創高後，頗有將 15000 點當成中途站的意味，不過今日又逢周五，台股攻高過程中，防震仍為首要之務! 關鍵點位為 15153、15257、15377 點。

多頭如上演急行軍，15100 點將成為新的攻頂根據地，15100 點兩端哨站為 15085 與 15123 點，只要站穩 15153 點之上，多方仍有再改寫歷史新高的企圖。15200 點兩端哨站為 15182 與 15222 點。如出現雙軋效應，將續往 15257、15300 點關卡衝鋒，15300 點護城河為 15282 點，站穩 15319 視為收復 15300 點城池，下一站為 15348、15377 點，仰攻 15400 點最好能夠站穩 15422 點，闖過 15458 後將往 15500 點射門!

但指數愈攀愈高，盤中震盪恐也將加劇，15085 點如棄守，需提防回測 15053、15000 點整數關卡，15000 點兩端哨站為 14983 與 15020 點，如棄守 14949 點，本波 15000 點攻勢將告一段落! 需提防回檔擴大，14900 點兩端哨站為 14888 與 14921 點，如再棄守則短線多空控盤易位!

台股本波衝關 15000 點過程中，個股強弱度有別! 股王大立光光環相對黯淡，電子族群仍以上游半導體、晶圓、IC 設計明顯較強! 不過昨日在央行喊話，對於新台幣匯率，希望國人共體時艱，儘管台幣續強，有助於熱錢持續湧入台股，不過對外銷出口產業造成的匯損，在財報公布前後，還是得提防!

在技術面部分，昨日的長紅創高，可解讀為 4386 億元爆量長黑換手成功，但投資人仍不可掉以輕心，山頂上還是玩你丟我撿遊戲，而且換手速度更快! 選股操作還是仍以高檔爆量勿追，作為現階段護身符!(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)