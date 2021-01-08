杏一去年營收年增逾1成創新猷 今年全台門市上看300間

連鎖通路藥局杏一 (4175-TW) 今 (8) 日公告營收，受惠門市、電商平台預年底銷售檔期，去年全年營收 59.4 億元，年增 11.85%，創新高，今年預計全台門市數量上看 300 家，加上大型商場陸續開幕，今年營運續拚成長。

杏一 12 月營收 6.31 億元，月增 32.94%、年增 12.38%；第 4 季營收 16.21 億元，季增 8.14%、年增 11.33%，同寫新高。杏一表示，12 月適逢周年慶促銷活動，電商單月營收年增 45%、門市營收年增 11%，此外，去年受惠疫情商品需求增加、民眾保健意識抬頭，其中保健食品去年全年業績年增 52.64%，推升整體營收表現，

展望後市，總經理蔡德忠表示，今年啟動深耕社區、拓展商場、智慧物流三支箭，其中社區門市每年店家數約成長 10%，今年底前全台門市可達 300 家。

商場部份，杏一表示，繼 2020 年初取得中山醫學大學商場及國立臺北護理健康大學商場後，今年已得標台中榮民總醫院生活廣場標案，將於今年開幕，有望藉著商場帶動龐大人流，挹注營收表現。

杏一打造的新智能化物流中心目標可滿足全台 500 家門市需求，及宅配 3000 張訂單量。蔡德忠指出，目前單日訂單量約 200-300 筆，但過去訂單從物流倉出貨比重不到 10%，看好隨著新物流中心啟用，供應商陸續進駐下，比重有望穩定成長。