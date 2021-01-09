〈貴金屬盤後〉美完全執政 美債殖利率飆升 黃金重挫4% 創11月初以降最巨

週五 (8 日) 交易，黃金期貨價跌逾 4%，創下自去年 11 月初以來最大單日跌幅，係因美國公債殖利率本週擴大升幅，削弱黃金對海外買家的吸引力，美元上漲也同樣令美元計價的黃金承壓。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 週五市場更新報告提到，「目前基本面看跌，因為市場上避險情緒很低，這對以避險特質吸引投資的黃金來說不利。」週五美股盤中創新高紀錄，爾後回落，但本週收高。

Wyckoff 指出，ICE 美元指數上升也不利金屬。與此同時，比特幣創下新高，可能「會偷走一些交易者或投資者的購買意願，這些過去本來可能會流向避險金屬。」

2 月交割的黃金期貨價格重挫 78.20 美元或 4.1%，收每盎司 1835.40 美元。

根據 FactSet，此為最活躍黃金期貨價格自 12 月 14 日以來最低收盤價，且道瓊市場數據顯示，週五創下自 11 月 9 日以來最大單日跌幅。

3 月白銀期貨價格下跌 2.62 美元或 9.6%，收每盎司 24.637 美元，為去年 9 月 21 日以來最大單日跌幅。

根據上週最後一個交易日 (12 月 31 日) 收盤價，黃金本週下跌近 3.2%、白銀本週大跌 6.7%。

儘管分析師預期拜登政權預計會推出更多財政刺激計劃，加上 12 月非農報告遜於預期，但卻未能對黃金提供太多支撐力。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「這真的令人訝異，美國就業數據清楚表明我們尚在困境，但金價卻大幅度下跌。」

「但交易者認為，負面消息是好消息，因為這可能引來 Fed 出手以及更多的財務政策，這支撐了風險啟動的交易。」美股週五走高，盤中更創新高紀錄。

由於新冠病毒對經濟造成沉重打擊，週五公布的非農報告顯示，美國 12 月非農就業人數減少 14 萬人，為去年 4 月以來首度減少，遠遜於市場預期，且 2020 年全年就業人數減少共減少 937 萬，創下 1939 年以來最高記錄，並超過 2008 年和 2009 年金融海嘯爆發後的總和。失業率則維持 6.7% 不變。

Aslam 相信，黃金價格已經「遠遠超賣了， 這意味著逢低入場的交易很快會湧入。」

10 年期公債殖利率在去年底以 0.926% 結束，目前已上升至接近 1.1%，意味著 2021 開年頭一週強勁上升。公債殖利率上升不利於不孳息的黃金。

本週美國喬治亞州參議員決選由民主黨拿下，實現完全執政的局面，鋪平了拜登 1 月 20 日上任後的道路。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 寫道，「今日走勢可能只是彌補性質，因為在喬治亞州民主黨勝選後，一整週公債殖利率上升這麼多。」

Insignia Consultants 的首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，黃金可能本週已經形成了短期頂部，「必須要有一些新的黃金正面消息，才能重啟漲趨勢，或者 ICE 美元指數必須再進一步下降。」

市場參與者表示，黃金缺乏上行反應，也可能是由於市場本預期非農就業數據會更糟糕，而樂觀的經濟前景通常會挫傷近期金價。

Kitco.com 的高級分析師 Jim Wyckoff 寫道，「今日非農就業數據遠不及預期卻沒有大幅度推動市場，原因在於交易者和投資者高度關注今年疫情結束後的看漲面，也確信可迎來全球經濟榮景。」

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