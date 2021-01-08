〈美股早盤〉美股開盤再衝新高 特斯拉股價續飆 市值衝破8000億美元

最新非農報告顯示美國就業人數大幅下滑，加劇市場對於更多刺激措施的預期，美股週五 (8 日) 開盤再衝新高，道瓊工業指數漲 65 點或 0.21％，標普 500 指數漲 0.4%，那斯達克指數漲 0.7%，費半漲 1.3％。特斯拉早盤續飆 4%，市值衝破 8000 億美元關卡。

美國勞工部週五盤前公布去年 12 月非農就業減少 14 萬人，遠遜於市場預期，並寫去年 4 月以來最糟表現。全美各地確診病例激增，迫使地方政府採取更嚴厲限制措施，導致就業市場依舊承壓。

本週發生多起重大事件，僅管美國國會大廈爆發激烈衝突，美股主要指數仍再創歷史新高。民主黨奪下參議院關鍵兩席加上拜登確定當選美國總統，為更多的刺激措施帶來希望。

同時，參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 和眾議院議長佩洛西 (nancy Pelosi) 週四 (7 日) 以煽動國會動亂為由，要求副總統彭斯 (Mike Pence) 與川普內閣援引憲法第 25 條修正案，提前讓川普下台。並威脅再次彈劾川普。

截至台北時間週五 (8 日)22 時許：

道瓊指數上漲 65.89 點或 0.21%，暫報 31107.02 點

那斯達克上漲 93.42 點或 0.71%，暫報 13160.90 點

標普 500 指數上漲 14.98 點或 0.39%，暫報 3818.77 點

費半上漲 37.53 點或 1.28%，暫報 2974.53 點

台積電 ADR 上漲 3.20% 至每股 125.31 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.093%

紐約輕原油上漲 1.55% 至每桶 51.62 美元

布蘭特原油下跌 1.56% 至每桶 55.23 美元

黃金下跌 1.37% 至每盎司 1887.40 美元

美元指數下跌 0.06% 至 89.735 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 4.45％，至 852.38 美元。

特斯拉股價週四 (7 日) 飆破 800 美元大關，也讓馬斯克 (Elon Musk) 擊敗亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos)，登上全球首富寶座。

美光 (MU-US) 早盤上漲 6.36％，至 84.14 美元。

Q2 財測關鍵數字 (non-GAAP)

營收：58 億美元 (±2 億美元)

毛利率：31%(± 1%)

稀釋後 EPS：0.75 美元 (±0.07 美元)

Q1 財測關鍵數字 (non-GAAP)

營收：57.7 億美元 vs. 57.3 億美元 (Refinitiv 訪調分析師預測)

毛利率：30.9%

營業費用：8.11 億美元

營業利益：9.73 億美元

淨利：8.97 億美元

稀釋後 EPS：0.78 美元 vs. 0.71 美元 (Refinitiv 訪調分析師預測)

波音 (BA-US) 早盤上漲 0.31％，至 213.37 美元。

波音同意支付超過 25 億美元，就刑事調查與向美國司法部達成和解。該公司先前遭指控，在波音 737 Max 飛安問題上蓄意欺騙航空監管機構，試圖混淆調查結果。

每日關鍵經濟數據：

美國 12 月非農就業減少 14 萬人，預期 8.5 萬人，前值自 24.5 萬人上調至 33.6 萬人

美國 12 月失業率報 6.7％，預期 6.8%，前值 6.7%

美國 12 月勞動參與率報 61.5％，前值 61.5%

美國 12 月平均每小時薪資年增率報 5.1％，預期 4.5%，前值 4.4%

美國 12 月平均每小時薪資月增率報 0.8％，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 12 月平均每週工時報 34.7 小時，預期 34.8 小時，前值 34.8 小時

美國 12 月非農就業數據為去年 4 月以來最糟 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 23:00 美國 12 月批發庫存月增率％，預期 - 0.1%，前值 - 0.1%

華爾街分析：

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，有大量交易員在進行交易，且價格還在持續上揚，電動車領域變得越來越火熱，民主黨人現在有更好機會通過一些綠能政策，這代表未來將有更多資金投入其中。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師發布報告表示，投資人對於華盛頓發生的暴力事件似乎不以為然，反而正在期待新政府於不到兩週內時間祭出更多刺激措施，並減少政治動盪。

MJP Wealth Advisors 執行長 Brian Vendig 表示，對於疫情接種計劃與更多紓困措施的樂觀預期，有助於抵銷我們在短期內所看到疲軟經濟數據帶來的任何風險。