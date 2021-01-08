健身器材廠營收報捷 岱宇寫三個新高 明躍12月連7個月創新猷

健身器材受惠去年底產業銷售旺季，加上居家健身已成趨勢，去年營收報捷，岱宇 (1598-TW)12 月、第 4 季、去年全年同寫新高；明躍國際 (4151-TE) 去年 12 月營收 3.25 億元，月增 6.12%、年增 178.75%，則寫連續 7 個月新高。

岱宇 12 月營收 20.06 億元，月增 16.69%、年增 241.88%；第 4 季營收 54.37 億元，季增 52.1%、年增 223.82%；去年營收 131.06 億元，年增 124.35%。

岱宇表示，受惠第 4 季為健身器材銷售傳統旺季，加上美國宅經濟需求爆發，旗下三大品牌 SOLE、XTERRA 及 SPIRIT 出貨量大增，且主要電商客戶 Amazon 備貨產品款式拉升至 7 款，挹注去年出貨量較前年成長逾 10 萬台。

展望後市，岱宇認為，居家健身常態已成趨勢，Amazon 已預定今年上半年產能、SPIRIT 品牌訂單能見度隨著北美經銷商拉貨需求，已看至今年下半年，加上中國生產基地獲北美大型通路商認證，並取得代工業務，有望下半年開始挹注營收。

明躍國際去年第 4 季營收 9.26 億元，季增 51%、年增 27.9%；去年營收 22.16 億元，年增 80.35%。

明躍表示，歐美新冠疫情改變生活習慣，家用健身器材需求暴增，直到今年家用健身器材消費力道未減，缺貨現象持續強烈，其中與代工客戶健身器材品牌 Icon、連鎖集團迪卡儂 (Decathlon) 今年下單力道轉強，今年營運正向看待。

明躍自有品牌 LifeSpan 同樣受惠美國市場需求強烈，庫存去化速度快，在貨櫃船運全球大缺櫃影響下，明躍美國子公司積極備貨，以因應市場需求。明躍指出，本季仍供不應求，目前已啟動加班因應，今年也規劃擴產計畫。

喬山 12 月營收 39.37 億元，月增 32.11%、年增 13.13%；第 4 季營收 96.32 億元，季增 28.8%、年增 16.6%；去年營收 282.76 億元，年增 11.44%。

展望今年，喬山表示，隨著疫情收斂全球家用器材需求估將逐步減緩，不過公司已在去年布局加拿大家用通路及產品線，今年可望持續挹注營收成長；各大連鎖健身房對產品需求也回溫，以及富士醫療將推出新品，今年營運不看淡。