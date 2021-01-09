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〈美股盤後〉美股盤中驚跌 拜登發言救市 三大指數續寫新高紀錄

鉅亨網編譯羅昀玫
美股盤中驚跌拜登發言救市 三大指數續寫新高紀錄 (圖片：AFP)
美股盤中驚跌拜登發言救市 三大指數續寫新高紀錄 (圖片：AFP)
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儘管非農就業報告創去年 4 月以來最糟，週五 (8 日) 華爾街預期該數據將刺激更大型紓困計畫將出台，美股早盤續衝盤中新高。

然而，盤中時段傳出，即將全面執政的民主黨正面臨黨內分歧，民主黨參議員曼欽堅決反對發放 2,000 美元紓困支票，呼籲優先讓民眾接種疫苗、提高就業率。

由於民主黨和共和黨在參院各佔 50 席的情況下，曼欽發言意味著更大型刺激計畫恐受阻，美股道瓊盤中轉跌逾 200 點。

當選總統拜登隨後恢復更大型刺激法案的希望，他表示正計畫推出新一輪數兆美元紓困計劃，將使美國人的紓困金增至 2,000 美元，並擴大失業保險範圍，向市政府和州政府提供數十億美元的援助，以促進經濟增長。終場美股三大指數齊刷歷史新高，僅費半收黑。

此外，週五美國總統川普推文表示，他不打算參加當選總統拜登的 1 月 20 日就職典禮，拜登回應，川普是最無能的總統之一，川普不出席是他與川普少有的共識之一。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 8765 萬例，死亡數突破 189 萬例，美國累計確診超過 2,141 萬例，累計死亡數超過 36,2 萬。

週五 (8 日) 美股四大指數表現：
美股道瓊指數上漲 56.84 點，或 0.18%，收 31,097.97 點。
標普 500 指數上漲 20.89 點，或 0.55%，收 3,824.68 點。
那斯達克指數上漲 134.50 點，或 1.03%，收 13,201.98 點。
費城半導體指數下跌 0.53  點，或 0.02%，收 2,936.47 點。
 

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