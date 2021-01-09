遭推特封鎖換帳號發文！川普：不排除「建立自己的平台」

美國總統川普的個人推特帳號周五 (8 日) 遭推特 (TWTR-US) 官方永久凍結後，仍繼續使用美國政府擁有的總統官方帳號 @POTUS 發文，表達對推特限制言論自由的不滿，不過這則發文再次遭推特刪除。

川普於 @POTUS 帳號中表示：「一如我過去常說的，推特在限制言論自由方面愈來愈嚴重，今晚，推特員工與民主黨、激進的左派合作，刪除我的帳戶，要我保持沉默。」

川普在推文中再次重申應廢除美國通訊端正法 (Communications Decency Act) 第 230 條，這條法規保障大型社群媒體不會因為出自他人在平台上張貼的內容而動輒挨告，並允許進行內容審查。

川普還表示，推特帳號遭封鎖後，川普團隊正與其他多個網站點進行會談，很快就會宣布重大消息，他補充說，團隊也在研擬「建立自己平台的可能性」。

川普說：「我們不會保持沉默！推特根本沒有給予平台言論自由。」隨後川普這些推文再次被推特刪除。

川普於 @POTUS 帳號的發文 (圖: CNBC)

推特周五宣布，由於川普個人帳號存在煽動暴力的危險，永久凍結川普總統的推特帳號。推特解釋，川普周五早些時候的推文可以解釋為支持暴動份子，相關針對未來武裝抗議的計畫已經在社交平台上不斷出現。

川普周三下午在華府暴動之際在推特上向支持者喊話，透過影片重申「選舉被偷走了」，並對闖入國會的暴徒說「我們愛你」。事後川普臉書 (FB-US) 帳號遭凍結到至少任期結束，推特最初宣布暫停 24 小時，但周五延長至無限期。