〈全數位CES〉即將登場 今年展覽聚焦5G、AI、醫療與非傳統新科技領域

美國消費性電子展 (CES) 今 (11) 日登場，受到新冠疫情影響改採線上展覽，為創辦 50 年來首次全面數位化，今年共千餘家企業參展，數量僅去年的四分之一，展覽聚焦幾大重點，包含新科技 5G 應用、AI、自駕車、IOT 與智慧醫療等新商機，另外非傳統科技廠商參展意願也明顯提升。

CES 作為全球消費電子的風向球，可以從熱點話題一窺未來科技趨勢。今年主題仍聚焦 5G、AI、自駕車等、智慧醫療，其中 5G 應用將受到重點討論，IOT、智慧城市、智能交通獲關注。

CES 展向來是科技業的年度盛會，廠商們千里迢迢跑到拉斯維加斯參展，對大型品牌廠而言，除了大秀自家新產品、新技術，最重要的目的是和來自全球的媒體、合作夥伴實際接觸、聯繫感情以促成長久合作的可能，如今線上展覽恐變成另一種「線上目錄」，意義並不大。

此外，往年實體會場會有數百家規模較小且不知名公司組成攤位，他們會兜售自家產品，並希望與更大公司達成重大交易，線上展覽很難複製這種模式。

為了吸引廠商參與、增強線上互動，CES 今年祭出了多項誘因，包括大幅降低參展費用，今年線上展位今年最低只需 1500 美元，以往實體展位是萬元起跳。此外，提供單獨網頁展示，包括 3 支 90 秒的影片、10 張圖片以及 5 個關鍵字讓觀眾搜尋；若對廠商內容感興趣，與會者可以在網頁請求 1 對 1 通話，該功能開放到會後 30 天，拉長交流時間。

疫情干擾 健康醫療成熱門話題

CES 作為全球消費電子的風向球，今年主題聚焦 5G、AI、自駕車等、智慧醫療，其中 5G 應用將受到重點討論，IOT、智慧城市、智能交通獲關注。由於 Google 和 Amazon 本屆並未參展展會，智慧家庭的聲量會比往年小。

值得一提的是，全球受到疫情侵擾，健康相關議題及參加廠商也有增多狀況，像萊雅、歐姆龍健康事業及 P&G 寶僑家品等非傳統科技業者都有參加，智能空氣清淨機器、紫外線消毒產品、智慧手環、智慧手表等多種產品，都將會在 CES 2021 上亮相。

智慧螢幕 仍是科技廠大秀肌肉戰場

三星將把 MICRO LED 打入家庭消費市場，但是估計售價不菲；據悉，三星全新 MICRO LED 產品系列將包括 110 吋、99 吋及以下型號，使用微米級的 LED 光源和 Majestic Sound 音頻技術，打造家庭影院般的視聽效果。此外，最新螢幕技術 Neo QLED、MICRO LED 和 Lifestyle 電視新品也會在 CES 發布。

LG 則將推出 48 吋可彎曲的電影級聲音 OLED(CSO) 顯示屏，能依照需求自由折疊和展開，彎曲程度可達 1000 毫米的曲率半徑。LG 也將展示一款透明度高達 40% 的透明 OLED 面板，遠高於透明度 10% 的 LCD 面板。其技術更應用於智慧家庭、智能建築和交通運輸。

NVIDIA 將逾 13 日舉行「GEFORCE RTX: GAME ON」特別直播活動，揭幕遊戲和顯卡領域的最新創新成果。外媒爆料，NVIDIA 的 RTX 3060 12GB 將在 CES 上發布，並將很快上市。20GB 的新旗艦 RTX 3080Ti 將延期至延期至 2 月發布。