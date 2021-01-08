三大法人合買台股222.54億元 同步買超聯電9.37萬張

國際熱錢湧入之下，台股今 (8) 日大漲 249.95 點或 1.64% 作收，市場成交值達 3948.02 億元，大盤周線大漲 731.42 點，三大法人合計買 222.54 億元，外資今天以布局金控股為主，買超開發金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW)、中信金 (2891-TW) 等個股都超過萬張；三大法人更同步買超聯電 (2303-TW) ，買超 9.37 萬張。

今天集中市場外資及陸資買超 197.15 億元，投信賣超 9.31 億元，自營商買超 34.7 億元，而在期貨市場，外資在期貨市場持續布空單，空單口數今天新增 2530 口，未平倉合約口數達 15326 口。

今天外資在集中市場買超較多的個股為，聯電、宏碁、開發金、鴻海、新光金、中鋼、中信金、永豐金、台新金、中壽；今天外資在集中市場賣超較多的個股為隊長榮、和鑫、群益證、欣興、台達電、統一證、和碩、華航、台聚、康舒。

今天投信在集中市場買超較多的個股為，日月光投控、聯電、華新、十詮、開發金、國巨、興富發、晶技、華夏、創意；今天投信在集中市場賣超較多的個股為，長榮、萬海、友達、寶成、群創、陽明、永豐金、華通、裕民、元大金。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為，聯電、國泰金、陽明、長榮、華邦電、富邦金、嘉聯益、新光金、宏碁、台積電；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，友達、開發金、欣興、中石化、華夏、康舒、仁寶、精英、友訊、英業達。

證券分析師張陳浩指出，外資今天買超開發金、新光金、中信金、永豐金 (2890-TW)、台新金 (2887-TW)、中壽 (2823-TW)、臺企銀 (2834-TW)、富邦金 (2881-TW) 等個股都超過 1 萬張，最主要在選擇基期低、漲幅落後的金控股為主，也屬資金行情湧動之下，基金經理人拚績效的「元月行情」。