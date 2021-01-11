電商大豐收 富邦媒、網家去年Q4、全年營收同寫新猷

大型電商業者陸續公布去年 12 月業績，均繳出亮眼成績，富邦媒 (8454-TW) 和網家 (8044-TW) 均創單月同期新高，第四季和全年合併營收也同創新高紀錄，反映電商市場的高成長趨勢。

富邦媒 12 月合併營收 64.82 億元，月減 30.04%，年增 25.59%，儘管低於今年和去年的 11 月，仍創單月第三高；而第四季合併營收首見單季衝破 200 億元達 206.75 億元，季增 32.68%，年增 29.97%，推升全年合併營收達 671.98 億元，年增 29.65%，寫下新紀錄。

富邦媒指出，momo 網路購物 12 月業績持續攀揚，年增約 31%，業績占比 92%，其中，行動購物營收年增 42%，在網購中占比達 75%，而雙 12 檔期買氣熱絡，活動期間業績年增達 36%，尤其在低溫下帶動 3C 家電銷售年增 35%，是主要營運動能。

網家 12 月合併營收 41.71 億元，月減 20.74%，年增 13.66%，創單月第四高，第四季合併營收 125.84 億元，季增 22.03%，年增 10.39%，創單季新高，全年合併營收 438.7 億元，年增 12.82%，也寫歷年新高紀錄。

網家則指出，去年持續專注行動端用戶體驗，結合 AI 智能服務和圖像化視覺改版，帶動 APP 下載數超越 500 萬次，促進行動端新會員年增率高達 50%，有效推升營收貢獻。

進入 2021 年後，富邦媒看好農曆春節商機湧現，momo 購物網瞄準新年採買需求，強打新春盛宴活動，並集結事百家品牌推出年菜名店大賞，持續挹注第一季可期。

而國旅需求居高不下，網家 PChome 旅遊 12 月訂房數年增 40%，熱銷價格區間落在 3500- 4500 元，網家看好寒假和農曆春節假期將再湧現一波銷售潮；同時， PChome 24h 購物瞄準年節商機，已開跑年菜預購系列活動，網家預期隨著今年在台過年國人增加，線上預購年菜組合成為新選擇，大幅增添營運能量可期。