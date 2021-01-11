〈蘋果推自駕車〉韓媒：蘋果與現代3月前有望簽約 生產自駕電動車

《路透社》 11 日 (週一) 引述南韓報紙《Korea IT News》的報導，韓國現代汽車 (Hyundai Motor)(005380-KR) 與美國蘋果 (AAPL-US) 已預定在自動駕駛的電動車領域，正式同意雙方的合作關係，並計畫在 3 月之前簽約。

上週五 (8 日) 有南韓媒體披露了上述兩家公司的合作消息，現代汽車也在同 (8) 日發表評論表示「該公司正與蘋果公司進行接觸，目前尚處初期階段，也還未作出任何決定。」

而在週日 (10 日) 的時候，現代汽車方面拒絕針對 Korea IT News 的報導作出評論，也重複該公司在 8 日時所提出的說明，並強調該公司在自動駕駛的電動車研發方面，有各類型的企業以合作為前提正與他們接觸當中。態度轉趨低調，刻意避免提及蘋果公司。

另外在蘋果公司方面，於截稿前還未能取得評論。

Korea IT News 在原先的報導中曾具體提到，現代汽車和蘋果公司計劃在今年 3 月前簽署有關自動駕駛電動車的合作協議，並利用現代汽車集團子公司的起亞汽車在美國喬治亞州的工廠，或是合資在美國建設新廠於 2024 年前後生產 10 萬輛，預估年產能將達到 40 萬輛。不過在後來的內容更新當中，也刪除了這些描述。