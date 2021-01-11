〈全數位CES〉美系晶片三巨頭強推新品 搶PC、汽車領域

美國消費性電子展 (CES) 將在本周 11 至 14 日登場，並首度改採全線上方式進行，美系晶片三巨頭 Intel(INTC-US)、AMD(AMD-US)、NVIDIA(NVDA-US) 也將發表新款處理器、顯示卡，與對手一較高下，Intel 旗下 Mobileye 更預計發布自駕領域的全新產品。

Intel 此次展示重心為 PC 與筆電、汽車兩大領域，外界預期，Intel 將持續以改良的 14 奈米製程，打造第 11 代 Core 系列處理器，意圖搶回 PC 流失市占，同時也回防筆電領域，推出新一代處理器 Tiger Lake-H 系列。

自動駕駛也是 Intel 積極布局的新領域，旗下 Mobileye 受惠 ADAS 銷售熱絡，已成為近年成長速度最快的部門，預計將透過此次展示機會，公佈自動駕駛全新產品，以及服務 (MaaS) 領域的戰略、業務進展與最新成果。

AMD 則持續瓜分 Intel 市占率，將由總裁暨執行長蘇姿丰在台灣時間 13 日凌晨 0 點發表主題演講，闡述超微在研究、教育、工作、娛樂和遊戲領域的未來展望，並釋出最新的高效能運算和繪圖解決方案。

外界認為，AMD 將揭曉新世代 APU 產品線，包括 Ryzen 5000 系列，以及可供 PC 與筆電使用的 Radeon RX6700 系列顯示卡。

NVIDIA 同樣不落人後，預計在本屆 CES 上公布 RTX 30 系列顯示卡，外媒爆料， RTX 3060 12GB 將在 CES 上發布，RTX 3080Ti 20GB 的新旗艦款則延期至 2 月發布，產品以筆電為主。