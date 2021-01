〈CES展搶先看〉群創首發高階電競電視 華碩、微星將辦線上新品發表會

美國消費性電子展 (CES) 將在 1 月 11 日到 1 月 14 日登場,受疫情影響首度改採線上方式舉行,除筆電品牌廠華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW) 將在展期舉辦線上發布會外,面板大廠群創 (3481-TW) 也宣布將透過線上展覽平台,展出一系列顯示器解決方案,更將首發 65 吋 4K 電競電視。

群創表示,因應後疫情時代加速宅經濟、智慧終端應用等商機持續發酵,將在 CES 展出全球首款電競電視、8K 電視與一系列高階顯示器等產品,其中,65 吋 4K 電競電視具備可支援 VRR 刷新率高達 240Hz,另外也將展出採用新世代 MiniLED 背光顯示技術的 120 吋 8K4K 高階電視、65 吋 8K4K 薄型化電視等。

群創進一步指出,也將展出 14 吋 FHD PolarBlack 極光純黑面板,以 PolarBlack 極光純黑 LCD 創新技術,可望超越高階 OLED 畫質,展望未來,將持續精進技術創新發展,包含主動式矩陣 AM miniLED、AM microLED 、8K4K 超高解析度、全屏極窄邊框等,積極推升高含金量產品與提高產品附加價值。

另一方面,筆電品牌廠也發出邀請,宣布將在 CES 展期舉行新品發表會,華碩就將分別在台灣時間 1 月 13 日凌晨 2 時舉辦《ROG For Those Who Dare》線上新品發表會推出 ROG 電競新品,隔日 1 月 14 日凌晨 1 時舉辦《ASUS Be Ahead》線上新品發表會。

微星則規劃在台灣時間 1 月 14 日凌晨 3 時舉辦《CES 2021 科技未來》線上發表會,發表全新系列主機板、顯示卡、螢幕、週邊與桌機等產品。