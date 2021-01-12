經濟復甦優於預期 Fed官員：最快或於2022年下半年升息

亞特蘭大聯準銀行主席 Raphael Bostic 周一 (11 日) 表示，由於疫情爆發至今美國經濟復甦的速度比預期快，升息的速度可能也會比預期的更快，或許最快 2022 年下半年升息，早於大多數聯準會 (Fed) 成員認為的至少等到 2023 年。

但 Bostic 表示，他認為聯準會為對抗疫情而採取的緊急措施就算沒有提早收回，也可能在未來兩年內逐漸收緊。

Bostic 在一場線上會議中表示：「我認為經濟可能會優於一些人的預期，若發生這種情況，我準備支持收回以及略為調整這些貨幣刺激，然後考慮升息。」

Bostic 補充道：「但這些改變不會在今年發生，目前還有很多任務尚待完成。我認為或許 2022 年下半年、甚至 2023 年，才會有更多變化。」

在聯準會 12 月貨幣決策會議上，聯準會表示直到 2023 年，聯準會成員平均預期基準利率將維持在 0% 至 0.25% 間。

此外，點陣圖顯示，所有 17 位聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員皆認為今年不會升息，只有 1 位成員認為 2022 年會升息；有 3 位成員認為 2023 年可能升息 25 個基點，1 位認為升息 50 個基點，還有 1 位官員認為應升息 100 個基點，即 1 個百分點。

整體而言，聯準會官員仍對這些預測所面臨的各種風險持謹慎態度，Bostic 表明，未來經濟成長速度幾乎完全取決於美國人疫苗接種的速度，以及疫情的控制。

Bostic 進一步表示，永久性失業、小型企業財務狀況以及消費者信心，是他判斷聯準會何時能開始收緊貨幣寬鬆政策的三大指標。

除零利率水準外，為對抗疫情衝擊，聯準會去年將其資產負債表擴大逾 3 兆美元，並實施一系列貸款和刺激流動性的計畫，其中初級與次級市場公司信貸工具、州和地方政府的市政流動性融資、中小企業直接貸款等計畫已於去年年底終止。