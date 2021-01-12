iPhone去年Q4手機中國出貨年增近5成 華爾街：蘋果市占正強勁成長

摩根大通 (JP Morgan) 周一 (11 日) 在致客戶信中表示，儘管去年 12 月整體中國手機出貨量出現季節性下滑，不過蘋果 (AAPL-US) 仍取得重要進展，第四季蘋果在中國總出貨量仍達近 1800 萬支，較 2019 年成長近 5 成。

小摩首席分析師 Samik Chatterjee 表示，中國資訊通信研究院 (CAICT) 數據顯示，中國 12 月手機出貨量較前一個月下降約 10%，其中以蘋果為大宗的國際品牌出貨量減少 13%，中國品牌則下降 9%。

這意味著蘋果 12 月出貨量下降至 2060 萬支，不過，Chatterjee 表示，該水準屬於正常的「旺季後消費趨勢」，大致符合預期。

此外，據 CAICT 數據表明，國際品牌手機出貨量第四季達到 1880 萬支，相較於 2019 年成長 48%，這意味著「蘋果市占正在強勁成長」。

另外，Chatterjee 表示， CAICT 的數據也與電子時報 (DigiTimes) 報導的數據相符，該報導預估蘋果去年第四季售出約 1800 萬支手機，較 2019 年同期成長近 50%。

據 CAICT 數據顯示，2020 年中國手機出貨量自 2019 年的 3.72 億下降至 2.96 億，下滑 20.4%，12 月手機出貨總量約 2520 萬支，年減 12.8%。

12 月份手機出貨中，國際品牌手機出貨量放緩至 600 萬支，較 11 月下滑 13%，與 10 月份的 590 萬支持平，第四季總出貨量約 1800 萬支。

諸如 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的 5G 手機 12 月出貨量則下降 9%，但 5G 手機仍占總出貨量 68% 左右。總計去年中國 5G 手機出貨量約為 1.628 億支，約占總手機出貨量 53%。