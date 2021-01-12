〈金管會備詢〉高嘉瑜提五大疑點 再批護航富邦金 黃天牧鄭重否認

富邦金 (2881-TW) 收購日盛金 (5820-TW) 中資疑慮仍未釐清，立委高嘉瑜今 (12) 日在立法院財委會持續痛批金管會護航，並點出金管會未查明中資等五大疑點，就通過富邦申請公開收購，擺明護航，對此，金管會主委黃天牧鄭重否認，強調會盡快查清中資疑慮。

高嘉瑜提出幾大疑點質疑，一是日盛金中資疑慮未查明，金管會就通過富邦金的公開收購申請；二是北富銀董事長陳聖德在 9 月 28 日打電話至金管會溝通要併日盛金案，金管會在 9 月 30 日就正式發文，駁回正大集團申請收購日盛金股權案。

三是台北富邦銀行去年爆出總經理介入海外不當授信案，至今未查明、未懲處；四是北富銀在 2020 年 10 月爆出系統出問題，金管會不敢重罰，是為避免影響富邦金公開收購案的申請；五是為了富邦金緊急加開業務會報，並火速通過富邦金公開收購日盛金案。

高嘉瑜指出，日盛金的第二大股東建群背後若是中資，是否已違法，且依金融控股公司法規定，金控公司如有違反法令，主管機關得視情節輕重處分，最重處分為「廢止許可」，若日盛金被廢止許可，在此前提下如何金金併，因此查清楚中資有其必要性。

高嘉瑜強調，金管會以大同中資案為例，表示在沒有證據確定是中資之前，還是照樣開股東會，但是金控扮演的角色不同，影響的是金融體系，當一家金控有 24% 持股可能是中資時，帶來的風險跟問題，金管會必須重視。

其中，高嘉瑜也指出，台北富邦銀行去年爆出總經理介入海外不當授信案，目前也還沒查出來，也還沒懲處；還有去年 10 月新系統上線出包，與南山人壽新系統出包裁罰差很大，依規定只要開罰超過百萬元以上，就不符合公開收購資格，質疑金管會對富邦金拖延懲處、從輕糾正，就怕影響收購案申請。

她也直指，若日盛金背後有中資，富邦金幫忙脫產洗錢，就有國安疑慮，金管會變成幫凶，金管會應該先釐清中資疑慮，並詢問金管會是否在 2 月 1 日收購截止日前完成？金管會主委黃天牧回應「會盡快」。

對於高嘉瑜的指控，黃天牧表示，金管會有不一樣的想法和方式，對任何違法中資，最終目標就是希望他們提開台灣市場，不論金控或上市櫃公司，只要不符合兩岸人民關係條例的中資，都是希望趕快應賣出去。

黃天牧強調，金管會一直都在查日盛金的中資，目前正在積極釐清，去年 10 月約談建群投資最終受益人陳銘達，當時他自述是實質控制權人，但 1 月 7 日與銀行局視訊時，卻沒有提供相關金流及實質控制權的證明文件，金管會已要求補件中。

黃天牧進一步表示，日盛金是否有中資，與富邦金公開收購是平行的兩件事，並不影響，且建群投資是 2009 年投審會認定僑外資，並不是只有金管會審查，金管會之前也金檢過日盛金，但涉及境外金流，無法馬上清查。

至於駁回正大申請案，黃天牧表示，金管會 9 月中就已決定正大案處理方式，並不是在陳聖德電話後才決定；而去年 12 月 14 日富邦金要公開收購日盛金消息被提早披露，造成股價異常，因為這不是應該會提前揭露的訊息，對市場穩定有疑慮，所以才在 12 月 16 日緊急召開業務會報，但之前已完成審查。

此外，高嘉瑜也關切富邦金公開收購日盛金的資金來源，黃天牧表示，富邦金公開收購資金，短期是用自有資金及商業本票，未來獲准後會用普通股及特別股增資，大股東亦會拿出資金。