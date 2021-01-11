資金挹注電傳給力 法人看好台股後續漲勢

台股今 (11) 日在半導體、電子零組件、運輸與塑化等族群帶動下，指數續攻高收在 15557 點，投信表示，在國際資金回補加持下，可望在電子與原物料族群帶動下推升指數繼續攻高。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，市場樂觀期待疫苗的效用及美國政府將擴大財政刺激，推升全球股市持續創新高，台股同樣可隨國際股市走揚，目前短中長天期均線呈現強勢多頭排列，國際資金順勢回補，上周單周買超金額來到逾 5 年半來新高，加上電子原物料漲價題材持續延燒，推動台股仍有持續創高機會。

葉獻文指出，本周晶圓龍頭台積電法說將登場，由於該廠法說向來被視為全球半導體的風向球，預料不論是法說會上釋出的擴產計畫、獲利預估等議題都將成為市場聚焦話題。

此外，日前外傳晶圓龍頭大廠為分散貿易戰、科技戰的風險，將與日本經濟產業省成立合資公司，於東京設立先進封測廠，但消息皆尚未獲得公司回應，預期此議題亦將會成為法說會上，法人與投資人關注的焦點之一

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在資金行情、缺料及缺貨效應的齊力推升下，帶動台股多頭行情發威，不但大盤指數續寫新高，成交量也來到平均 3000 多億以上的水準，呈現量價齊揚態勢。

從題材面來看，廖哲宏表示，半導體上游近期持續看好，航運及面板短線內的拉回為過去漲多調節，拉長時間來看仍呈偏多格局；從長線來看，包括 5G、電動車供應鏈因為長線成長趨勢持續看好，而傳產類股也有望受惠景氣回溫後市有表現空間。