〈台灣爆院內感染〉首位醫師染疫 桃園三大活動足跡曝光

國內北部某醫院今 (12) 日爆出新冠肺炎院內感染，為 30 多歲男性醫師 (案 838) 及其 20 多歲護理師女友 (案 839)，疫情指揮中心公布初步疫調足跡，包括桃園大江購物中心、星巴克國際門市、振宇五金行國際店，其中，星巴克該門市及大江均暫停營業一天，進行全館消毒。

案 838 為去年爆發疫情以來的首位確診醫師，指揮官陳時中表示，案 838 在 1/6、1/7 活動主要為醫院及上下班路線，1/8 前往大江購物中心用餐，1/9 休假日下午 1 點前往星巴克國際門市停留 30 分鐘，再到振宇五金行，隨後返回住處。

陳時中表示，儘管確診個案在外暴露的時間都有戴口罩，但因為有在公共空間吃飯、喝咖啡，那時候就沒有戴口罩。而案 839 護理師口述去過的地方，因與其記憶有些差距，目前仍須待第二輪疫調追查才能確定。

大江購物中心與 IKEA 桃園店今早緊急宣布全館消毒，暫停營業一天，星巴克國際門市下午也跟進閉店消毒一天。此外，台茂購物中心也表示，配合桃園市衛生局防疫措施進行全面消毒，下午 2 點起暫停營業。

陳時中表示，確診者通常第一時間的足跡印象都不是很正確，必須再核對資料，如果沒有確認就直接公布會額外造成恐慌，目前最重要的是掌控院內感染，要釐清是否還有其他感染者，才能擬定相關分艙分流的計畫。