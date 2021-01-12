國會事件引爆切割潮 德銀擬終止與川普業務往來

上週美國國會大廈上演暴力事件，引發各界抨擊，除了推特大動作封鎖川普帳號外，大企業紛紛與川普切割。外媒報導稱，與川普密且往來的德意志銀行 (Deursche Bank) 與 Signature bank 也打算跟進，不再和川普及其公司展開任何業務往來。

根據兩名知情人士說法，德意志銀行已決定不再與川普及其公司進行任何進一步的業務往來，德意志銀行長期為川普的最大貸方，目前川普集團對德銀的未償還貸款總額約達 3.4 億美元，預計 2023 年至 2024 年到期。

紐約 Signature bank 發言人則表示該行正在關閉川普的兩個私人帳戶，該行長期為川普及其核心圈成員提供金融服務，包含女兒伊凡卡、女婿庫許納和前私人律師科恩 (Michael Cohen)。

Signature bank 於聲明稱，對美國來說，川普請辭會是一項適當的行動，符合國家與人民的最大利益。德意志銀行發言人與白宮新聞辦公室均拒絕評論。

儘管如此，上述消息印證了《路透社》在去年 11 月的報導，當時報導稱，為了解決與川普之間關係所引來的負面宣傳，德意志銀行正設法在美國大選結束後與川普切割。