〈全數位CES〉科技部TTA攜百家新創前進CES 可望創逾70億元商機

科技部今 (11) 日舉辦美國消費性電子展 (CES) 展前記者會，科技部長吳政忠表示，今年台灣將以 TTA 第 4 次參加 CES，配合主辦單位全面改採線上展會方式進行，打造 VR 展館，共計有 100 家新創團隊參與，科技部也預期線上展會創造商機將優於去年 2.26 億美元 (約新台幣 70 億元)。

吳政忠表示，新冠疫情爆發改變人類生活型態，但台灣因防疫表現亮眼，吸引大量矽谷成功創業家回流，投入台灣科技新創生態圈中，也協助設計本次 VR 場館，也有助台灣科技新創近均國際市場，今年更有 207 家新創報名參展，創下新高，最終 TTA 選出 100 家新創共同參與 CES。

吳政忠進一步表示，科技部今年也聯合中央部會、地方政府、大專院校等共 31 個單位，向世界展示台灣科技新創產品、智慧解決方案，統計近年台灣新創參展家數也逐年攀升，從第 1 年的 32 家成長到今年的 100 家。

科技部指出，今年 CES 首度改以線上方式進行，因應線上方式，自半年前就與相關單位、參展新創密切合作，新創團隊也分別聚焦智慧生活 (Smart Living)、健康照護 (Healthcare&Wellness)、資安及雲端解決方案 (Cybersecurity&Cloud Solution)、行動科技 (Mobility Tech)、科技向善 (Tech for Good) 等議題。