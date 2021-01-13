首例南非新冠變異病毒侵台 防疫措施比照英國加嚴

全球新冠肺炎疫情快速升溫，多國已加強或延長實施居家令、宵禁、停課等管制措施，台灣昨天爆出本土病例後，今 (13) 日再新增 4 例境外移入病例，針對日前的史瓦帝尼籍個案 (案 813)，疫情指揮中心證實為南非變異病毒株感染者，因此，防疫措施將比照英國加嚴。

指揮中心表示，史瓦帝尼王國與南非共和國交通往來密切，南非近期疫情嚴峻，迄今累計確診已達 125.9 萬例，其中 3.4 萬人死亡，近 2 週平均每日新增 1.7 萬例，占非洲區逾 7 成。

截至目前，全球至少 12 國已報告檢出具南非變異株病毒感染者，WHO 推估變異株傳播能力相較於非變異株約 1.5 倍，但目前資料有限，對於傳播風險、檢驗診斷、臨床症狀及疫苗的影響，仍有待研究證實。

我國案 813 史瓦帝尼籍個案，經實驗室確認為南非變異病毒株感染者，因此，指揮中心宣布，14 日零時起 (抵台時間)，14 天內曾有南非共和國或史瓦帝尼王國旅遊史 (含當地轉機) 之旅客，防疫措施比照自英國返台者，入境後一律入住集中檢疫所且採檢，並於檢疫期滿前再次採檢，檢驗結果陰性後，返家接續完成 7 天自主健康管理，旅客不需支付集中檢疫場所費用。

國內今天新增 4 例境外移入確定病例，分別自印度 (1 例)、印尼 (3 例) 入境。指揮中心表示，美國近期新增確診、死亡數均創新高；歐洲疫情持續創新高且快速上升，其中英國近 1 週平均日增近 6 萬例；日本近 1 週平均日增逾 6000 例確診，中國多地也回報本土病例，河北、黑龍江省疫情具擴散風險。