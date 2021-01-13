〈科技部歲末記者會〉四年將投入40億元 拚2025年發射首顆低軌衛星

隨著全球進入 5G 時代，太空、低軌衛星產業已成為各國競爭，科技部長吳政忠今 (13) 日表示，科技部將研擬「太空發展法」草案，並跨部會整合啟動低軌通訊衛星計畫，預計今年先投入 7 億元預算，2021-2025 年則規畫投入 40 億元預算，力拚在 2025 年發射首顆台灣自主研發的低軌衛星。

吳政忠表示，5G 時代網路傳輸需求量增升，B5G (Beyond 5G) 低軌通訊衛星將是台灣未來可掌握的新商機，因台灣具有半導體、資通訊產業競爭力優勢，可望成為世界低軌道通訊衛星、地面設備零組件、模組、元件、次系統、系統的重要供應鏈。

吳政忠進一步指出，台灣太空科技在第一期、第二期太空計畫推動下，已累積自主研發衛星系統零件能力，也成功自主研發多衛星操控系統，因應未來趨勢，今年也將啟動低軌通訊衛星計畫，完成國內第一顆實驗型低軌衛星通訊技術開發與系統建置，同時研擬「太空發展法」草案，該草案去年 12 月已送交行政院審議。

另一方面，科技部為推動台灣太空產業發展，將啟動立方衛星研製，培育太空技術人才，旗下國研院國家太空中心也完成 3 組立方衛星研發團隊製作 1.5U、2U、3U 三枚立方衛星，分別取名為玉山、堅果、飛鼠衛星。

玉山、飛鼠立方衛星預計將在美東時間 1 月 21 日 (或晩於 1 月 21 日)，由 SpaceX Falcon-9 獵鷹九號火箭發射，將是國內首次大規模立方衛星發射活動，堅果衛星則預計年中進行發射。